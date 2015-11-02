土耳其执政党高票胜选

哈通社阿斯塔纳11月2日电 据英国《金融时报》2日报道，土耳其执政的正义与发展党(AK party)周日在全国大选中取得了压倒性胜利，这对在五个月前的上一次选举中受挫的总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安来说，是一大胜利。

截至当天深夜，逾99%的票数已点票完毕，土耳其正义与发展党已赢得议会绝对多数席位，其赢回的席位超过了今年6月份选举时失去的席位。

该党49%的得票率比6月高了8个百分点，接近其历史最高水平。

这一选举结果与此前的多个民调结果不符，这些民调曾预计会出现悬浮议会（hung parliament）。选举结果证明，埃尔多安提前举行大选的决定是明智的。6月那次选举终结了埃尔多安所在的伊斯兰主义政党长达13年的一党统治。

在正义与发展党的堡垒科尼亚(Konya)，担任总理的该党人士艾哈迈德•达武特奥卢在欢庆胜利的支持者举办的集会上表示："这不是我党的胜利，这是我们国家的胜利。"

正义与发展党赢得了社会各界的选票，其中主要的选票增长来自右翼党派民族行动党(MHP)的选民。在种族矛盾深重的土耳其东南部局势日益紧张之际，正义与发展党呼应了MHP的民族主义言论。