哈萨克斯坦文化企业与中国新疆公司联手打造百集动画片

哈通社阿斯塔纳11月2日电 据《新疆日报》报道，10月30日，在第十届中国北京文博会项目签约仪式上，中国新疆乌鲁木齐阿拜之路文化传媒有限公司与哈萨克斯坦赛人（CAK）文化传媒有限公司就以丝绸之路为内容的3D动画连续剧达成合作意向。

乌鲁木齐阿拜之路文化传媒有限公司董事长胡斯曼•哈吉台介绍，本次与哈萨克斯坦赛人（CAK）文化传媒有限公司签订的合作项目是制作104集3D动画连续剧《伙兄与铁哥丝绸之路历险记》。该动画连续剧总投资6500万人民币，将由两家公司合作完成。"该动画连续剧为阿拜之路公司的原创产品，主要以动画片的形式介绍丝绸之路的文化历史等。为了让中亚国家观众都能喜爱该动画片，我们还特别聘请了中亚五国的设计师参与动画片中动漫人物形象设计。目前，该动画片已经开始制作了。"胡斯曼•哈吉台说。

胡斯曼•哈吉台说，近两年，乌鲁木齐阿拜之路文化传媒有限公司推出的动漫产品在哈萨克斯坦很受欢迎，为了方便开展业务，公司已在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳设立了分公司。而为了培养公司的后备力量，在新疆当地政府的扶持下，今年7月，公司和新疆轻工职业技术学院以校企合作的模式，成立了新疆首个动漫学院——阿拜动漫学院。目前，面向全新疆招收的第一批20多名学生已经开始上课。