米兰世博会落幕 阿斯塔纳接棒

哈通社阿斯塔纳11月2日电 据阿斯塔纳世博会运营公司消息，10月31日，意大利举行2015米兰世博会闭幕式，将世博会旗帜正式移交哈萨克斯坦。

仪式上，阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫与阿斯塔纳世博会专员拉皮尔•卓什巴耶夫从米兰世博会专员布鲁诺•帕斯魁诺协同国际展览局局长维森特∙洛塞泰斯一同接过世博会旗帜。 消息称，约有2100万名游客参观了米兰世博会，成为有史以来举办最成功的世博会之一。哈萨克斯坦馆也在米兰世博会期间获得了"最佳主题和内容"的殊荣。 意大利总统塞尔焦•马塔雷拉在仪式上发表讲话，感谢所有前来参加米兰世博会代表，同时表示对2017年阿斯塔纳世博会的成功举办充满信心。 2012年11月22日，在法国巴黎举行的国际展览局第152次大会上，阿斯塔纳以103票对44票的压倒性优势击败了当时唯一的竞争对手比利时城市列日，赢得2017年世界博览会举办权，这也是历史上首次由中亚国家举办的世博会。阿斯塔纳世博会的主题为"未来能源"，世博会展期为2017年6月10日至9月10日，园区规划总面积或将逾100公顷，预计接待参观人数为500多万人。（编译：塔布斯）