外媒：默克尔下台将导致欧洲解体

哈通社阿斯塔纳11月2日电 英国《金融时报》2日刊登一篇题为《默克尔下台将导致欧洲解体》的署名文章，作者为该报专栏作家菲利普•斯蒂芬斯。以下为文章全文：

这事与其说是阴谋，不如说是恐慌。上周我与安格拉•默克尔所在的基民盟的一些党员作了一番交谈。对局外人来说令人震惊的是，话题转向了德国总理是否撑得过难民危机。一些人认为她只有数周时间来扭转局面。且不谈她的威望直到最近还远远高于欧洲其他领导人。一夜之间，难以置信的事似乎变得合情合理——对于其党内某些人来说，甚至是很可能发生的事。

其他人表示这波热度会消退，但是默克尔的脆弱地位反映了席卷整个欧洲的动荡，其起因是来自叙利亚、伊拉克、阿富汗以及非洲马格里布（Maghreb，马格里布是历史上对北非地区阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯的统称，大马格里布除上述三国外还包括毛里塔尼亚和利比亚）和萨赫勒（Sahel，非洲撒哈拉沙漠和苏丹草原地区之间一条横跨多个国家的地带）等国的难民潮。在东欧的前共产党统治国家，难民的涌入加强了族群民族主义者的气势，这些人本来就从未接受自由民主的观念。在西欧，难民潮助长了诸如法国马琳•勒庞领导的国民阵线等本土主义者的人气。德国极右翼党派"爱国欧洲人反对西方伊斯兰化"(Pegida)如今竟然有演讲者在集会上哀叹集中营不复存在。如果英国的戴维•卡梅伦输掉了让英国继续留在欧盟(EU)的公投，那将是因为人们对移民的情绪压倒了经济利益考量。

默克尔很少被称为是具有坚定信念的政治人物。她在位之所以长久，在于她有本事把握德国国民情绪的自然平衡点；同时也应该说，在于她打发潜在竞争对手的冷酷无情。在描述其领导风格时最常用的几个形容词是谨慎、深思熟虑和重视共识——有时人们会带着相当受挫的语气这么形容她的风格。

常被称为"妈妈"的默克尔，以向其国民保证她将使德国不受境外种种危机的影响而取得成功。人们不需要担心政策细节。德国人可以确信，默克尔将坚定而沉着地面对俄罗斯的弗拉基米尔•普京，同时，尽管她心系欧元的未来，但她也会谨慎守护德国的财政。10年来，德国人已经不加深究地信任于她。

她在欧洲施展了同样的技巧。那些曾目睹她在欧盟领导人峰会上展露风采的人，惊叹于她以非正式方式凝聚共识的能力。与这位总理悄悄交谈，与那位总统在喝咖啡的功夫敲定一份协议，友好地拍一下正在寻找共同点的官员们的肩膀。默克尔总是在推进德国的利益，但她采用的是妥协（而非对抗）风格。

这场难民危机却让世人看到一个完全不同的默克尔：一个随时准备表达自己的信念并据此采取行动的领导人，敢于跳出焦点小组和民意调查的舒适区。她决定欢迎数十万正在长途跋涉、穿过巴尔干地区的难民，此举背后的逻辑超出她的反对者愿意承认的程度。德国真的可以架起铁丝网并派驻军人来守卫它们吗？它可以租用列车把难民送回战火纷飞的中东吗？但是，默克尔的回应既是理性的，也确实带有感性成分。

我的基民盟朋友们说，这话有一定道理。而且，没错，她对难民的欢迎最初抓住了举国上下的情绪。但是，庞大的数字——德国预计今年将有超过100万移民涌入——改变了局面。很多城镇和乡村都因移民涌入而不堪重负。同时，可能对这位总理构成致命打击的是，有越来越多的人觉得，她失去了至关重要的对局面的掌控。

政客们从不停止关注自己的支持率，基民盟的支持率已大幅下滑。目前没有明显可以取代默克尔的候选人，但是或许可以推出德国财长沃尔夫冈•朔伊布勒作为权宜之计，直到选出一位候选人来迎战2017年的大选。朔伊布勒近来出奇地一言不发。

在自私的算计背后是更深层次的恐惧。欧洲某些国家的中间党派已经输给了左翼和右翼的民粹政党，原因是选民担心他们无法再提供安全保障。在德国，尽管存在丑陋的小党Pegida，但迄今一直由中间党派控制着政坛。但现在，在一个被广泛视为文化身份认同的问题上，默克尔失去掌控了吗？

我认为答案是没有，但是当政客开始惊慌时，一切皆有可能。当年，我曾近距离观察了玛格丽特•撒切尔被其所属政党抛弃的经过（直到其下台前，她看起来一直是不可战胜的强势领导人）。撒切尔也曾赢得三次大选。尽管她在1990年时民意支持率极低，但在事发之前，其党内同事竟会如此凶狠地跳出来挑战她似乎是不可思议的。

不过，默克尔的地位更加事关重大。随着欧洲的中间政党挣扎着应对民粹主义者的挑战，金融危机、欧元危机以及申根国开放边境安排的终结，使得欧洲走向解体。默克尔一直是保障确定性的主心骨——一位具有威信的领导人，确保欧洲一体化这场戏一直演下去。没有默克尔，欧洲分崩离析的可能性将成倍上升。

朔伊布勒也支持欧洲一体化，在某些方面，他更加主张推进一体化。但是，默克尔一直是1989年后安排的监护人，这项安排奠定了德国的"欧洲性"根基。一旦默克尔下台，德国将倒向另一群人的阵营，这些人沉迷于更狭隘、更直接的利益盘算，放弃德国置身于欧洲核心的理想。那将成为终结的开始。