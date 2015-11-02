哈萨克斯坦央行行长易人 达尼亚尔•阿克舍夫出任新行长

哈通社阿斯塔纳11月2日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，因海拉特•克里姆别托夫调换至其他工作岗位，解除其哈萨克斯坦央行行长一职。

但消息中并未指出克里姆别托夫的新职位。 根据哈萨克斯坦宪法规定，纳扎尔巴耶夫总统随后向参议院（议会上院）发出提名建议书，提名总统临时助理、总统办公厅社会经济发展检测办公室负责人达尼亚尔•阿克舍夫为央行行长候选人。 纳扎尔巴耶夫在建议书中指出，达尼亚尔•阿克舍夫曾以优异的成绩毕业于哈萨克国家管理学院，并在央行从事各类要职长达18年之久，其中7年为央行副行长。目前他在总统办公厅从事经济社会发展方面的研究分析工作，对我国社会经济状况有十分透彻的认识。 纳扎尔巴耶夫强调，目前，对我国银行系统和本国货币--坚戈的信任已出现下降，坚戈的流通率和国民经济的活跃下也在下滑。"不能再这样继续下去，需要采取应对措施。相信阿克舍夫将充分发挥自己才智与经验，对解决这些问题做出积极贡献。" 纳扎尔巴耶夫表示，虽然我国主要出口产品价格低迷，以及地缘政治的不良影响，对国民经济的发展造成了严峻挑战，但我国拥有应对这些挑战的所有条件。政府已经制定相关应对计划，哈萨克斯坦的外债水平处于较低水平，并且我国拥有相当于GDP 40%的黄金外汇储备。只要合理利用这些有利条件，发挥自身潜力，认真落实相关计划，哈萨克斯坦经济完全可以战胜危机与挑战。 参议院议员们一致通过了纳扎尔巴耶夫总统对央行行长的提名。随后，总统府发布消息称，纳扎尔巴耶夫已签署总统令，任命达尼亚尔•阿克舍夫为央行行长。 人物介绍： 达尼亚尔•塔勒哈特吾勒•阿克舍夫（Данияр Талғатұлы Ақышев），1976年出生；1996年毕业于哈萨克国际管理学院；1995-1996年，在中亚证券交易所担任专家、首席专家等职务；1996-2007年，在哈萨克斯坦央行分析与统计厅担任首席经济学家、办公室主任、厅长等要职；2007-2014年，央行副行长；2014年8月至今，总统办公厅社会经济发展检测办公室主任。（编译：吴然）