纳扎尔巴耶夫会见美国国务卿克里

哈通社阿斯塔纳11月2日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统2日上午在总统府同到访的美国国务卿约翰•克里举行会晤，双方就哈美关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫首先欢迎克里首次对哈萨克斯坦以及中亚地区进行访问。他说："近期，我在纽约会见了巴拉克•奥巴马总统，就双边合作等问题进行了探讨。今年12月份，我国将迎来独立24周年。自独立之日起，哈萨克斯坦就与贵国建立了友好合作关系。哈萨克斯坦人民对美方始终支持哈萨克斯坦主权独立，并为哈经济发展提供的帮助表示感激。目前，在我国共有近500家美资企业。哈方愿意继续拓展这方面的工作。" 纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦与美国在无核化和核不扩散领域开展了富有成效的合作，哈方支持奥巴马总统在这方面的倡议。 克里高度评价了美哈两国总统在纽约的会晤期间，就核不扩散、打击恐怖主义、阿富汗现状以及达伊什（即所谓伊斯兰国）等问题达成的共识。 克里表示，相信美哈友好的合作关系将为哈方落实五大改革目标和"百步计划"起到积极作用。"美国是哈萨克斯坦的大型的投资来源国之一。今天，我会见了在哈美国企业代表，他们对在贵国取得的成绩表示欣慰，"他说。（编译：吴然）