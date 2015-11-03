大众尾气造假丑闻蔓延至保时捷和奥迪

哈通社阿斯塔纳11月3日电 据英国《金融时报》报道，正对大众汽车展开调查的美国监管机构发现，有数千辆保时捷和奥迪豪车排放水平超标，美方的调查对象由此扩大到这家德国车企旗下的柴油引擎运动型多功能车(SUV)。大众之前并未供认这类车也卷入了尾气造假丑闻。

美国国家环境保护局表示，对一系列3升排量引擎汽车--包括2014款大众途锐、2015款保时捷卡宴和2016款奥迪A6 Quattro--的检测结果显示，氮氧化物排放量最高达到许可水平的9倍。

然而，大众坚称，该问题只是一个"在申请过程中描述得不够充分的软件功能"。

大众否认了美国国家环保局的说法，后者称上述3.0升排量汽车也安装了一种"减效装置"，与大众9月份时承认在美国48.2万辆2.0升排量大众柴油车上安装的装置相同（大众后来承认该装置被安装到全球至多1100万辆车上）。只有当传感器探测到车辆正在接受检测时，这种装置才会打开排放控制。

保时捷表示，自己在获悉美国国家环保局的关切时感到"吃惊"。

"直到得到这一通知前，我们掌握的所有信息都是，保时捷卡宴柴油车完全合规，"保时捷称。

这次曝光涉及的车辆包括1万辆在美出售的2014款及更新款的汽车，以及数量不详的2016款汽车，后者是最近几个月才上市销售的。

"我们有明确的证据证明这些新的违规行为，我们认为有必要警告大众汽车和通知公众，"美国国家环保局助理局长辛西娅•贾尔斯表示。大众表示，会充分配合该局的工作。

大众在美可能面临数十亿美元罚款，但贾尔斯说，美国国家环保局尚未做出这样的处罚决定。"案子还没有进行到那个阶段，"她说。

美国国家环保局表示，它仍在就与大众最初违规有关的召回和补救工作展开积极的讨论。这家监管机构表示，对其他汽车的检测仍在进行当中。

消息传出后，大众在法兰克福的股价下跌了1.9%，至每股123.20欧元。

宝马第三季度销量创纪录

就宝马(BMW)的情况而言，"德国制造"这块招牌依然具有很强的号召力。今年第三季度，该公司销量再次创下纪录。但是，目前人们普遍对中国经济感到担心，这种不确定性可能会使该公司的前景受到影响。

这家总部位于慕尼黑的豪车制造商表示，今年第三季度的营业利润同比增长4.3%，至23.5亿欧元，高于21.6亿欧元的预测值。

营业收入增长14%，至223.5亿欧元，符合预期。税前利润"大幅"增长12.8%，至22.6亿欧元。

宝马提到，公司在美国和欧洲的增长尤为迅猛，称欧洲市场"正变得愈发能够抵消中国增速放缓的影响。"宝马预计，2015年全球汽车市场的总体增长率将为2.1%。

宝马表示："中国股市的动荡引发很大担忧。"自6月中旬以来，中国股市市值蒸发了数万亿美元，令人愈发担心世界第二大经济体的增长。"至于中国经济未来表现得怎样，这个问题的不确定性越来越大。如果中国市场环境变得更具挑战性，我们不能排除公司的前景可能会受到影响，"宝马称。

今年前三个季度，宝马销量增加了7.5%，欧洲市场增幅最大，为两位数。欧洲市场占宝马总销量的45%。在除中国之外的亚洲市场，宝马销量增加了8.6%，这块市场的占比为13%。而在销量占比逾五分之一的中国市场，宝马销量增幅仅为2%（参见下图）。