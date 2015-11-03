大众尾气造假丑闻蔓延至保时捷和奥迪
美国国家环境保护局表示，对一系列3升排量引擎汽车--包括2014款大众途锐、2015款保时捷卡宴和2016款奥迪A6 Quattro--的检测结果显示，氮氧化物排放量最高达到许可水平的9倍。
然而，大众坚称，该问题只是一个"在申请过程中描述得不够充分的软件功能"。
大众否认了美国国家环保局的说法，后者称上述3.0升排量汽车也安装了一种"减效装置"，与大众9月份时承认在美国48.2万辆2.0升排量大众柴油车上安装的装置相同（大众后来承认该装置被安装到全球至多1100万辆车上）。只有当传感器探测到车辆正在接受检测时，这种装置才会打开排放控制。
保时捷表示，自己在获悉美国国家环保局的关切时感到"吃惊"。
"直到得到这一通知前，我们掌握的所有信息都是，保时捷卡宴柴油车完全合规，"保时捷称。
这次曝光涉及的车辆包括1万辆在美出售的2014款及更新款的汽车，以及数量不详的2016款汽车，后者是最近几个月才上市销售的。
"我们有明确的证据证明这些新的违规行为，我们认为有必要警告大众汽车和通知公众，"美国国家环保局助理局长辛西娅•贾尔斯表示。大众表示，会充分配合该局的工作。
大众在美可能面临数十亿美元罚款，但贾尔斯说，美国国家环保局尚未做出这样的处罚决定。"案子还没有进行到那个阶段，"她说。
美国国家环保局表示，它仍在就与大众最初违规有关的召回和补救工作展开积极的讨论。这家监管机构表示，对其他汽车的检测仍在进行当中。
消息传出后，大众在法兰克福的股价下跌了1.9%，至每股123.20欧元。
宝马第三季度销量创纪录
就宝马(BMW)的情况而言，"德国制造"这块招牌依然具有很强的号召力。今年第三季度，该公司销量再次创下纪录。但是，目前人们普遍对中国经济感到担心，这种不确定性可能会使该公司的前景受到影响。
这家总部位于慕尼黑的豪车制造商表示，今年第三季度的营业利润同比增长4.3%，至23.5亿欧元，高于21.6亿欧元的预测值。
营业收入增长14%，至223.5亿欧元，符合预期。税前利润"大幅"增长12.8%，至22.6亿欧元。
宝马提到，公司在美国和欧洲的增长尤为迅猛，称欧洲市场"正变得愈发能够抵消中国增速放缓的影响。"宝马预计，2015年全球汽车市场的总体增长率将为2.1%。
宝马表示："中国股市的动荡引发很大担忧。"自6月中旬以来，中国股市市值蒸发了数万亿美元，令人愈发担心世界第二大经济体的增长。"至于中国经济未来表现得怎样，这个问题的不确定性越来越大。如果中国市场环境变得更具挑战性，我们不能排除公司的前景可能会受到影响，"宝马称。
今年前三个季度，宝马销量增加了7.5%，欧洲市场增幅最大，为两位数。欧洲市场占宝马总销量的45%。在除中国之外的亚洲市场，宝马销量增加了8.6%，这块市场的占比为13%。而在销量占比逾五分之一的中国市场，宝马销量增幅仅为2%（参见下图）。