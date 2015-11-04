大众承认汽车二氧化碳排放数值也存在问题

哈通社阿斯塔纳11月4日电 据英国《金融时报》4日报道，大众周二陷入更多麻烦。这家德国汽车制造商承认，发现80万辆汽车（包括一些汽油发动机汽车）存在与二氧化碳排放有关的问题，这可能会令该公司付出大约20亿欧元的代价。

这个问题和9月以来大众所面临的丑闻不同。这场丑闻的问题在于，全球至多1100万辆装有特殊软件的汽车氮氧化物排放过多，这些软件的目的是在尾气排放测试中蒙混过关。二氧化碳的排放量取决于汽车的燃油消耗，而不是其排放控制系统。

不过，该公司表示，其已在氮氧化物排放作弊丑闻爆发后承诺开展的"全面调查"期间发现这个问题。

该声明并未披露受影响的汽车销往何方、受影响品牌有哪些、以及受影响的是柴油还是汽油发动机。

该公司的一份声明表示："内部调查期间，发现在型式认可测试中确定二氧化碳排放水平时，存在无法解释的数据不一致现象。据目前所知，约80万辆产自大众集团的汽车受这一问题影响。"

不过，该公司向英国《金融时报》表示，尽管汽油发动机首次卷入这一丑闻，但受影响的汽车"主要是柴油发动机"。相关汽车的排放量被低估，燃油经济性被高估。

所有汽车都装有1.4升的发动机，它们主要是大众的Polo和高尔夫，不过也包括部分奥迪、西雅特和斯柯达汽车。