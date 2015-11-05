习马会日程：会面分两阶段 各自举行记者会

哈通社阿斯塔纳11月5日电 据新华网消息，中国国务院台办主任张志军4日在出席2015两岸企业家紫金山峰会时接受媒体采访，就将于7日举行的两岸领导人会面发表看法。他说，这是1949年以来两岸领导人的首次会面，将把两岸交往提升到一个新的高度，也为两岸关系发展开辟新前景。

这位大陆两岸事务"掌门人"在会场上成为媒体追逐焦点。在记者们的期待目光下，张志军笑着"透露"了具体日程安排。

张志军介绍说，11月7日在新加坡，首先是两位领导人握手，然后开始正式会面。会面分两个阶段，一是公开阶段，媒体朋友可以在现场采访；二是闭门阶段，两岸领导人集中精力就一些重要问题交换看法。会面结束后，由两岸双方各自召开记者会，大陆方面初定由他本人介绍会面相关情况。记者会后，两岸领导人将共进晚餐。

"会面是一件好事。"张志军说，通过两位领导人直接交流对话，有助于增进互信，有助于双方妥善处理两岸关系发展中的一些难题，有利于巩固"九二共识"共同政治基础，也有利于维护两岸关系和平发展的进程。

他表示，会面必然对地区的和平稳定带来好处，也是两岸民众和一些国家和地区所乐见的。"我们也看到，一些国家和地区作出了积极反应。"

张志军强调说，这次会面来之不易，因为两岸之间长期存在一些政治分歧，经过两岸有关部门的沟通和协商，以两岸领导人的身份和名义进行会面。这种安排是在两岸一些政治分歧没有解决的情况下，按照一个中国原则做出的务实安排，双方都可以接受。这样就处理了这次会面中的一些难题。

短暂的"吹风时间"仅持续了约４分钟。"希望在双方的共同努力下，这次会面能够顺利、成功。"张志军说。