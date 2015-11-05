纳扎尔巴耶夫邀请法国企业开发和利用哈萨克斯坦的过境运输潜力

哈通社巴黎11月5日电（记者赛力克•萨别科夫）5日，正在法国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统在会见法国企业代表时表示，希望法国企业开发和利用哈萨克斯坦的过境运输潜力。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦已加入中国提出的"丝绸之路经济带"的建设之中，这将开拓哈方的过境运输潜力。目前，哈萨克斯坦拥有两条连接中国并直通太平洋的铁路干线，装满货物的集装箱正在利用这些铁路过境哈萨克斯坦，源源不断的运往欧洲。通过这一运输通道的集装箱数量已达25万个，今后这一数字还将达到50万。这些集装箱之前需要海路运输40天之久，而现在仅需12-14就可达到欧洲。

纳扎尔巴耶夫表示，作为世界上最大的内陆国，哈萨克斯坦虽然没有出海口，但哈方正在积极发展里海港口，并有望开通经过巴库和黑海直达欧洲的路线。与此同时，哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路已经开通，这为哈萨克斯坦进入波斯湾打开了通道，并且哈方已与印度和巴基斯坦等国港口达成了有关合作协议。哈萨克斯坦与伊朗拥有非常良好的合作关系，相信随着对伊朗制裁的解除，经贸交流将更为活跃。（编译：塔布斯）