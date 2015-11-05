纳扎尔巴耶夫会见一系列法国企业代表

哈通社阿斯塔纳11月5日电 据总统府新闻局消息，5日，正在法国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫在巴黎会见一系列法国大型企业代表，就两国经济合作、法国企业对哈投资等问题进行深入探讨。

纳扎尔巴耶夫表示，与会的大部分企业已经在哈开展各类业务和合作项目，熟知哈萨克斯坦拥有的巨大潜力和长远发展前景。"比如，24家法国企业已在哈萨克斯坦落实总价值超过20亿美元的项目，另有14个项目正在落实当中、10个项目将在可预见的未来实现。仅在我的本次访问期间，双方将签署总价值超过50亿美元的合作协议。"

纳扎尔巴耶夫高度评价了哈法经济合作。他说，法国是哈萨克斯坦主要的经济合作伙伴之一。近些年来，即使外部经济环境出现严峻复杂的形势，两国双边贸易额依旧保持在了60亿美元的水平。过去10年内，法国对哈投资总额累计达120亿美元。目前，共有130多个法国企业在哈各领域开展业务。

纳扎尔巴耶夫强调，当前，双方正在制造加工领域开展着众多富有成效的合作，其中包括阿尔斯通机车、Eurocopter 直升机、标致和雪铁龙汽车等生产项目。通过与空中客车防务及航天公司（Airbus Defence and Space）合作，哈方发射了两枚遥感卫星，并计划联合建造航天器组装和实验基地。与此同时，双方在哈萨克斯坦创建了为空客飞机的组装提供高质量钛合金部件的冶金厂，而哈方航空公司--阿斯塔纳航空是这一工业链的终端客户，是空客飞机的使用者。

纳扎尔巴耶夫称，随着阿斯塔纳-巴黎航线的开通，以及哈萨克斯坦对法国公民实行的免签证政策，将为双边投资合作的深化起到积极作用。今日双方企业将签署的协议涵盖汽车制造、水资源利用、废料再加工以及哈向法国出口铀矿等方面。 纳扎尔巴耶夫还向法国企业代表介绍了哈萨克斯坦正在开展的改革计划--五大改革目标和"百步计划"，以及"光明大道"经济计划和阿斯塔纳世博会筹备情况，并邀请法国企业积极参与哈萨克斯坦的私有化进程、工业化规划、以及阿斯塔纳国际金融中心的建设。 与会企业代表高度评价哈萨克斯坦在完善投资环境方面的努力。法国企业代表表示，哈方充分证明了自己是一个值得信赖的合作伙伴，法方对在哈开展新的合作项目具有浓厚兴趣。 参加会见的企业包括空中客车、阿尔斯通、Vicat、舒福莱、洛希尔集团、威立雅、阿海珐等。（编译：吴然）