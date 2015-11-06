外媒：新兴市场初现企稳迹象

哈通社阿斯塔纳11月6日电 据英国《金融时报》6日报道，它们是风向标还是一闪而过的幻象？有零星迹象显示，新兴市场漫长的增长放缓正在企稳，至于这是否意味着发展中世界的境况终于开始走向光明，人们分歧很大。

研究公司凯投宏观最近使用其专有的"GDP增长追踪器"的数据表明，今年8月新兴市场增长率达到3%，高于7月的2.8%。

传统上，该追踪器与随后陆续发布的新兴市场官方GDP数据有着密切的关联。

凯投宏观首席亚洲经济学家马克•威廉姆斯在一篇报告中表示："与许多人谈论的不一样，最近几个月的数据没有显示出增长崩溃的任何迹象。"

"实际上，增长似乎相当稳定。如果说有什么变化，那就是现在的情况似乎有所改善。"

增长追踪器的数据显示，新兴欧洲、新兴亚洲和拉丁美洲这3个主要新兴市场地区的经济扩张步伐都显示出企稳迹象。

威廉姆斯表示，这种转变源于新兴市场宏观环境的一些重大变化。

他辩称，俄罗斯经济衰退似乎在趋缓，同时拉美似乎走出了低谷，而中国的增长也在企稳。

新兴欧洲企稳

欧盟委员会上周四发布的10月"经济情绪指标"显示，在该指标涵盖的9个中、东欧国家里，有7个国家的经济情绪出现改善。

只有捷克和匈牙利这两个之前经济情绪保持乐观的国家的乐观情绪与9月相比稍有减退。

罗马比亚、波兰、斯洛伐克、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚全都显示情绪出现改善，整体水平达到2008年9月以来的最高点。

这些指标曾准确描述2008年至2009年的经济危机以及随后的复苏，它们是在对制造业、服务业、零售业和建筑业代表以及消费者进行调查之后得出的。

凯投宏观的新兴欧洲GDP追踪器显示，今年8月该地区经济收缩1.4%，较7月和6月1.8%的收缩幅度有所好转。该公司表示，这种改善在很大程度上源于俄罗斯衰退趋缓。

然而，其他人对俄罗斯没有那么乐观。

野村证券分析师德米特里•彼得洛夫对俄罗斯9月工业产值飙升的可持续性表示怀疑，他指出，该数据得益于众多一次性因素，包括政府采购的一批铁路机车交货。

或许更能说明俄罗斯前景的是，9月零售销售下降。这似乎与俄罗斯天然气工业银行(Gazprom Bank)在一份研究报告中所指出的相符：今年10月名义薪资增长跌至4.5%的历史最低水平。

鉴于通胀率高达15.5%，俄罗斯家庭的实际购买力大幅下降。

此外，俄罗斯天然气工业银行指出，俄罗斯官方的全年GDP增长预测在10月向下修正为-3.9%，逊于9月预测的-3.3%。

中国的形势让人意见分歧，但至少服务业强劲

中国是又一个引发意见分歧的经济体。9月工业产值疲弱，同比仅增长5.7%，而8月增长6.1%，原因是那些产能过剩的产业继续进行痛苦的调整。水泥、平板玻璃、粗钢和焦煤行业9月产值全都出现同比下降。

然而，9月零售销售出现起色，再次表明要一分为二地看待中国，一方面是制造业放缓，另一方面是服务业强劲。

9月零售销售同比增长10.9%，而8月是10.8%。英国《金融时报》旗下研究服务部门"投资参考"的研究数据也反映出此类积极迹象，数据显示，56.7%的受访者在9月增加支出，高于8月的54.9%。

瑞穗证券首席亚洲经济学家沈建光预计，在第三季度官方GDP数据放缓至6.9%之后，中国第四季度官方GDP增长率将高于7%。和其他许多中国分析师一样，他认为官方增长数据显著高估了中国GDP增长的实际水平。

然而，沈建光表示，中国经济增长有望真正企稳。中国政府将进一步出台货币宽松举措，并要求银行加大放贷力度，这将会推动中国经济增长。

其他人对此并不赞同。摩根大通分析师大卫•亨斯利认为，随着中国政府的财政刺激产生效果，中国的基础设施支出将会加速，届时GDP增长将在6%至6.5%的区间企稳。

但亨斯利表示，迄今并没有这方面的迹象，这导致第四季度GDP的增长预测为6.3%。

拉美没有什么积极迹象

尽管一些分析师表示，大宗商品价格理应受到中国经济增长企稳迹象的支撑，从而让巴西等以大宗商品生产为主的拉美经济体受益，但拉美最大经济体的经济前景依然受到国内问题的拖累。

锋裕投资的全球资产配置研究总监莫妮卡•德芬迪写道："（巴西）经济状况依然很糟糕。该国经济深陷衰退，同时尽管巴西央行采取激进鹰派立场，但通胀居高不下。前景并不乐观。"

雪上加霜的是，由于巴西总统迪尔玛•罗塞夫有可能遭到弹劾，政治风险依然很高。

今年8月，标准普尔将巴西外币投资级别下调至"垃圾"级，理由是巴西调整预算目标，以及围绕该国政府和国会对于紧缩计划承诺的不确定性。

相比之下，墨西哥的前景似乎比较稳定。瑞银新兴市场首席投资官豪尔赫•马里斯卡尔预计，企业盈利将保持较高的个位数增长，但比索兑美元的波动增加了不确定性。因此，第三季度盈利将呈现积极趋势，但这将不足以说明应该看好墨西哥。