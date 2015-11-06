俄外交部：叙政府同意与反对派进行对话

哈通社阿斯塔纳11月6日电 据中新社报道，当地时间5日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，叙利亚政府已同意与反对派代表团在联合国主导下进行对话。

当天扎哈罗娃是在莫斯科举行的新闻发布会上透露的上述消息的。她说，叙利亚政府已向俄方证实，准备在联合国主导下与"没有进行恐怖活动的叙利亚反对派代表团进行对话"。 扎哈罗娃说，近期俄罗斯同叙利亚反对派接触频繁。对此，俄方并没有向叙政府隐瞒。俄方认为，与叙利亚反对派进行直接联系是解决叙利亚冲突的重要阶段。 扎哈罗娃认为，叙利亚反对派派别繁多、分散，国际社会应确认谁才是所谓叙利亚反对派，并与其建立联系，开展合作。

扎哈罗娃表示，目前叙利亚政府军是打击恐怖分子的地面力量，现在进行政权更迭只会使当地局势更加混乱。"这是俄方基本立场"。 2011年初，叙利亚政府与叙利亚反对派之间开始爆发冲突。随着冲突不断升级，叙利亚自由军等反对派武装力量逐渐扩大。此外，"伊斯兰国"恐怖组织武装也趁乱崛起。美国等国家开始对"伊斯兰国"恐怖组织武装进行空袭。俄罗斯自9月底也开始对叙利亚境内恐怖分子展开空袭。 美国有政客称，俄方空袭目标实际为叙利亚自由军等反对派武装。对此，俄罗斯官方多次予以否认。当天扎哈罗娃再次强调称，美国所谓的"俄轰炸叙利亚反对派"的说法没有证据，是"信息战的一部分"。