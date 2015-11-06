与奖券合影秀自拍 澳洲女孩大笔奖金被他人冒领

哈通社阿斯塔纳11月6日电 在社交媒体渗透进生活方方面面的当今，自拍早就已经成为了很多人每日生活中不可或缺的一部分。仿佛是某种"强迫症"一样，越来越多的人如果不把生活中的各种琐事都公布在社交平台上，并在其下配上一张自拍，就会"浑身难受"。这样的自拍，自然也就给人们带来了不少烦恼。

据澳大利亚媒体报道，一位澳大利亚姑娘日前就因为在互联网社交平台上晒自拍，而损失了一大笔钱。

据悉，这位名叫尚特尔的澳大利亚姑娘也是一个疯狂的自拍爱好者。当天她在赛马场观看赛马时，花费100美元买了其中一匹赛马的奖券，并在赛后获得了大笔奖金。开心之余，尚特尔立即和奖券来了一张自拍并发上了Facebook，照片中奖券的序列号清晰可见。

当她在大约15分钟后，前往赛马场售票处试图兑换奖金时，工作人员告知她，其奖金已经被人用序列号取走了。

目前，姑娘已经报警，并表示警方正在调查取走其奖金者的身份。

警方同时也提醒公众，在互联网平台上发布涉及金钱、个人隐私的相关信息时，一定要做好相应的保密措施，最好不要讲此类信息轻易公之于众。（编译：塔尔）