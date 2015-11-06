纳扎尔巴耶夫：应充分利用教科文组织在维护世界和平中的潜力

哈通社巴黎11月6日电 据总统府新闻局消息，6日，纳扎尔巴耶夫总统在出席法国巴黎召开的联合国教科文组织第38届大会上表示，应充分利用教科文组织在维护世界和平中的潜力。

纳扎尔巴耶夫在讲话中着重提到当下世界不同文明间以种族、文化、宗教为主要因素的冲突正趋向日益恶化的事实。他说："今年联合国第70届大会上各国的辩论，已证明了我们迫切需要制定一个世界发展的新范式。哈萨克斯坦所提出的各项国际倡议，目的正是在于这一重要问题的解决。我们提出《全球战略行动计划-2045》的方案。其实质是建立促进全球性发展的战略，消除造成战争和冲突的根源。" 纳扎尔巴耶夫还谈到建立打击恐怖主义和宗教极端主义的国际统一战线问题。"当下，古代两河流域、世界主要宗教和文明的摇篮正在经受野蛮的破坏和掠夺。所谓的"伊斯兰国家"对中东宝贵的历史和文化遗产造成了不可挽回的损失。哈萨克斯坦坚决而强烈的谴责恐怖主义和极端主义的各种行径。我们提议建立联合国支持下的国际统一战线，打击国际恐怖主义和极端主义"，他说。 纳扎尔巴耶夫强调，打击伊斯兰极端主义绝不能导致与和平伊斯兰教混淆是极其重要的。而与极端主义的斗争只能通过基于文化和宗教间的对话进行。而我国提出举办主题为《伊斯兰教反对恐怖主义》论坛的想法正是针对这些问题的。他还举例说，13世纪中叶的法国修士纪尧姆（Rubruk）曾亲眼目睹过古代哈萨克卡扎勒克城（Kajalyk）中信仰基督教、佛教、摩尼教和伊斯兰教的人们和睦共处的场景。 纳扎尔巴耶夫指出，国际社会应充分利用教科文组织在维护世界和平中的潜力，提出在该组织内建立和平与可持续发展国际学院。在其演讲的结尾，纳扎尔巴耶夫总统介绍了我国正在进行的一系列教育改革措施，以及2017阿斯塔纳世博会的筹备工作，并同时邀请所有在场的大会代表们参加。（编译：塔布斯）