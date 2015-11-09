华尔街日报：美国股市前景愈加黯淡

哈通社阿斯塔纳11月9日电 据《华尔街日报》9日报道，美国股市在上周后几个交易日撞上了减速带，使得人们对秋季出现的股市强劲复苏势头能够持续多久提出了怀疑。

虽然美国股市自8月底低点反弹令焦虑的投资者松了口气，但这波反弹令美股陷入与5月份道琼斯指数上一次创出新高时同样的窘境：估值过高。

一些基金经理和分析师指出，股价涨幅如此之高，或许跟看上去不太稳定的企业利润增长并不同步。上周五公布的10月份薪资及就业数据表现强劲，这增加了美国联邦储备委员会（简称：美联储）加息的可能性，进而也令股市前景变得更加黯淡。

Columbia Threadneedle Investments高级投资组合经理巴胡古那表示，股市最近的涨势是受到预期的推动，因为投资者认为如果经济数据恶化，各国央行将出手相助。她表示不认为近期涨势能够持续。Columbia Threadneedle Investments旗下管理的资产规模为4,710亿美元。

巴胡古那指出，她的公司削减了美国股市头寸，增加了现金储备。不少其他基金经理也表示，他们建立了庞大的现金头寸，以备不时之需。一些投资者还削减了欧洲和日本市场的头寸，还有一些投资者则仅仅在美国市场上减仓。

道琼斯指数已较8月25日低点上涨了14%。Birinyi Associates的数据显示，目前标普500指数基于其成分股公司过去12个月净利润的市盈率为23倍，远高于15.5倍的历史平均水平，也高于9月份的20倍。

高盛首席美国股市策略师克斯汀预计，未来10年标普500指数的年均总回报为5%，包括2%的股息回报和3%的股价涨幅。

他预计从目前到年底标普500指数将下跌4%左右（不包括股息），使得该指数全年下跌约2.9%。他预计2016年该指数将上涨5%，另外股息将使得该指数回报率增加2%。

他的理由是，利率上行将使得获取资金的难度上升，抑制股市涨幅。在大多数衡量指标都显示股价远高于平均水平的情况下，随着利率上行市盈率应会下滑，意味着股价上涨速度可能会慢于利润增速。

克斯汀说，这些因素的综合影响将导致股市缓慢上行。

投资巨头领航已经退休的创始人博格最近基于类似的理由预期标普500指数未来10年的年均回报为4%。他向晨星表示，通胀、费用及其他支出将进一步削弱回报率。

这将与过去六年的趋势迥然不同。目前道指自2009年低点上涨174%，标普500指数上涨210%。这两个指数均较纪录高位仅低2.5%，接近5、6、7月见顶的水平。

上周五，道指上涨46.90点，至17910.33点，涨幅0.26%，但标普跌0.03%，过去三个交易日累计下跌。

并非每个人都预计股市表现低迷。股市常常在一年的最后三个月出现最大涨幅。一些人预计明年全球经济将复苏，提振股市进一步上涨。几乎没有人预计会一下子进入熊市，也就是下跌20%或更多。

一个令人感到乐观的原因是全球央行致力于保持低利率，这会帮助提振股价。即便是美联储明年加息，很多人预计2016年底前目标隔夜利率仍将保持在远低于2%的水平，以历史标准衡量为非常低的水平。

不过，相比此轮持续了六年的牛市的早些时候，目前前景似乎不那么吸引人。

在上周五强劲的就业报告公布后，围绕美联储将于12月将目标隔夜利率上调0.25个百分点的预期升温。这将是美联储自2006年以来首次加息。

FactSet的数据显示，分析师预计，标准普尔500指数成分股公司2015年的利润将整体下降0.6%。油价下跌给能源公司业绩带来拖累，美元走强也导致跨国公司利润下降。

公司的收入情况更糟。FactSet公布，分析师预计今年公司收入将下滑3.3%。

削减成本给公司的利润带来了一些提振，但许多经济学家认为，公司的成本削减能力正在接近极限。如果确实如此，未来的利润将取决于销售增长势头，而目前销售增长势头较为疲软。

分析师预计，2016年公司的利润将回升8.3%。但随着时间的推移，这些早期预期通常都会下调，而且围绕油价、美元汇率以及利润的不确定性令许多货币基金经理感到担忧，尤其是在美联储准备加息的背景下。

管理7,660亿美元资产的Ameriprise Financial Inc.的首席市场策略师乔伊称，明年上半年股市可能面临艰难处境。