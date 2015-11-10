俄罗斯田径或无缘里约 反击：指控是政治阴谋

哈通社阿斯塔纳11月10日电 据新加坡《联合早报》消息，由世界反兴奋剂机构前主席庞德领导的独立委员会昨天在公布调查报告时建议，禁止俄罗斯田径总会选派运动员参加任何比赛，直至他们在反禁药程序上达到国际标准。

而俄罗斯官员则回应称，这份报告是彻底的政治阴谋，这个调查组织没有任何真凭实据，而且他们没有任何权力制裁任何运动员。 世界反兴奋剂机构是针对去年12月德国电视台ARD和英国《星期日泰晤士报》爆料，指俄罗斯和肯尼亚田径运动员广泛使用禁药，成立独立委员会展开调查。截至今年8月，指控已涵盖国际田总未能跟进调查的数百件可疑药检案例，其中涉案人包括多名世界冠军和奥运奖牌得主。 庞德昨天在日内瓦召开的记者会上建议，禁止俄罗斯田总派遣运动员参加明年里约奥运会，并表示如果没有获得政府的许可和认同，俄罗斯田总将不会允许运动员广泛使用禁药。 该委员会也建议，判处包括2012年伦敦奥运会女子800米冠军玛丽亚•萨瓦诺娃在内的五名俄罗斯中长跑运动员，以及五名俄罗斯教练终身禁赛，同时取消位于莫斯科化验所的药检认证资格，以及开除该化验所所长罗德臣科夫。 庞德表示，这一切只是冰山一角，俄罗斯不是唯一与禁药问题挂钩的国家，田径也不是唯一涉及禁药事件的运动项目。 针对世界反兴奋剂机构独立委员会公布的调查报告，国际田总发表声明给予回应。 今年8月当选国际田总会长的塞巴斯蒂安•科在声明中说："世界反兴奋剂机构独立委员会调查报告提出的资料让人震惊。我们需要时间好好消化，并了解调查结果的详细内容。不过，我敦促国际田总理事会开始考虑对俄罗斯田总采取制裁行动。" 对此，俄罗斯体育联合会的一位官员在接受英国《每日邮报》采访时说："（全球禁赛）只是一个建议，我们没有必要感到困惑。那个委员会没有任何权力，对运动员进行禁赛。"这位官员称，俄罗斯田径界兴奋剂泛滥的问题，是过去发生的，俄罗斯田协正在积极重建新秩序。而俄罗斯田协的一名律师则表示，这些指控都是政治阴谋，世界反兴奋剂机构的独立调查委员会并没有真正的证据。