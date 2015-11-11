缅甸大选：昂山素季寻求与军方会谈

哈通社阿斯塔纳11月11日电 据BBC消息，缅甸反对党领导人昂山素季要求下个星期与军方支持的领导人举行会谈，讨论民族和解问题。

昂山素季所领导的全国民主联盟（民盟）目前在已经清点的40%的议席中，已经得到了近90%的选票。 缅甸总统的发言人祝贺民盟取得的成功，但是说只有在大选结果最后宣布时才考虑参加会谈。 该发言人对BBC表示，吴登盛总统想向民盟表示祝贺，但否认试图推迟宣布大选结果的意图。 早些时候昂山素季在大选后首次接受BBC采访时表示，她认为她领导的政党赢得了议会多数席位。 大选初步结果显示，昂山素季领导的全国民主联盟（民盟）大获全胜，但缅甸官方还需要很多天才能宣布正式结果。 这次选举被视为是缅甸25年以来最民主的选举。 昂山素季接受英国广播公司（BBC）记者费格尔·凯恩的独家采访时说，这次选举并不公平，但"基本上是自由的"。 她说，"有的地区出现过恐吓"。 缅甸的664个议会席位中，有1/4预留给了军队代表，民盟如果要获胜的话，需要赢得至少2/3公开选举的席位。 据悉，缅甸下议院有440个席位，上议院则有224个议席。 而昂山素季告诉BBC，她的政党已经超过了这一界限，赢得了约75%的选票。 根据仰光地区的计票结果，在靠近仰光机场的选区，竟然是由全国民主联盟推出的候选人获胜，当地人也大感意外，原因是 该区居住的都是军队的中高级军官，许多军人世代都居住于此，执政的联邦团结发展党候选人竟然输了，这是前所未有的现象。 昂山素季向媒体表示，不会让军方阻挠她上台，还回应自己会凌驾总统之说法，指任何民主国家的政府最高领导人都由胜出大选的党派领袖出任，但受宪法所限，必须另行安排人选，但这人不会有实权，只能按照联盟作出的决定行事。 到被问到总统若无实权，全国民主联盟的政府是否会成为极权政府，昂山素季表示，联盟的力量来自人民，靠人民支持组成的政府永远不会变成极权。她还再次敦促军方尊重大选结果 "故意拖延" 周日的选举结果正在逐渐正式揭晓。缅甸的选举委员会说，在缅甸下议院440个席位中，已经正式宣布了88个席位的选举结果，全国民主联盟已经获得其中的78个席位。 另外，上议院已开出的33席中，全国民主联盟拿下29席，两院席次已破百，展现大胜气势。 据信这次大选的投票率高达80%。缅甸有3000万合法选民。 缅甸政府说，该国数十万穆斯林罗兴亚人不是缅甸国民，因此他们没有投票的权利。罗兴亚人认为这一选举不公。 军方支持的联邦巩固发展党从2011年开始执政，缅甸开始从数十年的军人统治向文官政府执政过渡。 不论哪个党上台，因为昂山素季的孩子有英国护照，目前的缅甸宪法禁止她出任总统。 但昂山素季已经表明，作为大选获胜最大党的领袖，她将领导这个国家。她会按宪法规定选择一位总统人选。