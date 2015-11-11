缅甸大选：昂山素季寻求与军方会谈
昂山素季所领导的全国民主联盟（民盟）目前在已经清点的40%的议席中，已经得到了近90%的选票。 缅甸总统的发言人祝贺民盟取得的成功，但是说只有在大选结果最后宣布时才考虑参加会谈。 该发言人对BBC表示，吴登盛总统想向民盟表示祝贺，但否认试图推迟宣布大选结果的意图。 早些时候昂山素季在大选后首次接受BBC采访时表示，她认为她领导的政党赢得了议会多数席位。 大选初步结果显示，昂山素季领导的全国民主联盟（民盟）大获全胜，但缅甸官方还需要很多天才能宣布正式结果。 这次选举被视为是缅甸25年以来最民主的选举。 昂山素季接受英国广播公司（BBC）记者费格尔·凯恩的独家采访时说，这次选举并不公平，但"基本上是自由的"。 她说，"有的地区出现过恐吓"。 缅甸的664个议会席位中，有1/4预留给了军队代表，民盟如果要获胜的话，需要赢得至少2/3公开选举的席位。 据悉，缅甸下议院有440个席位，上议院则有224个议席。 而昂山素季告诉BBC，她的政党已经超过了这一界限，赢得了约75%的选票。 根据仰光地区的计票结果，在靠近仰光机场的选区，竟然是由全国民主联盟推出的候选人获胜，当地人也大感意外，原因是 该区居住的都是军队的中高级军官，许多军人世代都居住于此，执政的联邦团结发展党候选人竟然输了，这是前所未有的现象。 昂山素季向媒体表示，不会让军方阻挠她上台，还回应自己会凌驾总统之说法，指任何民主国家的政府最高领导人都由胜出大选的党派领袖出任，但受宪法所限，必须另行安排人选，但这人不会有实权，只能按照联盟作出的决定行事。 到被问到总统若无实权，全国民主联盟的政府是否会成为极权政府，昂山素季表示，联盟的力量来自人民，靠人民支持组成的政府永远不会变成极权。她还再次敦促军方尊重大选结果 "故意拖延" 周日的选举结果正在逐渐正式揭晓。缅甸的选举委员会说，在缅甸下议院440个席位中，已经正式宣布了88个席位的选举结果，全国民主联盟已经获得其中的78个席位。 另外，上议院已开出的33席中，全国民主联盟拿下29席，两院席次已破百，展现大胜气势。 据信这次大选的投票率高达80%。缅甸有3000万合法选民。 缅甸政府说，该国数十万穆斯林罗兴亚人不是缅甸国民，因此他们没有投票的权利。罗兴亚人认为这一选举不公。 军方支持的联邦巩固发展党从2011年开始执政，缅甸开始从数十年的军人统治向文官政府执政过渡。 不论哪个党上台，因为昂山素季的孩子有英国护照，目前的缅甸宪法禁止她出任总统。 但昂山素季已经表明，作为大选获胜最大党的领袖，她将领导这个国家。她会按宪法规定选择一位总统人选。