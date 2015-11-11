”双十一“网购：阿里巴巴半天平去年记录

哈通社阿斯塔纳11月11日电 据BBC消息，"双11"网络购物节，阿里巴巴在11号（周三）中午时分，平去年全天交易额93亿美元。在头一个半小时内的网上交易额则突破50亿美元。

阿里巴巴称，约10亿美金的成交额在活动开始8分钟内成交。而有约1亿3千万用户通过手机淘宝的应用访问其活动网站。

《人民日报》旗下的《环球时报》周三（11号）发表了社评，对"双11"给予了积极正面的评价。社评称"双11"是改革开放后第一个由中国市场力量打造的购物节，浑然天成，且看上去后劲十足。

社评还称中国的市场具有了强大的动员大和协调力，有些事情体制未必能做到或做好，但市场却能把它做得有声有色。

近年来的11月11号本是中国新近流行的 "光棍节"，自2009年阿里巴巴旗下网站淘宝开始推出折扣购物活动后，其它各路商家，包括京东商城、唯品会等加入到网上"购物狂欢节"。

去年的今天，阿里巴巴在24小时内获93亿美元的网上交易额，创下有史以来最高纪录。

阿里巴巴集团CEO张勇说，在今年的24小时购物体验中，消费者每小时都会收到惊喜，特别是手机用户。

张勇在一份声明中说："全世界会在今年的‘双11'见证中国购买力的力量。"

阿里巴巴称，超过2千7百万的用户使用手机客户端购物。

阿里巴巴的交易量占整个中国互联网购物的百分之八十左右。