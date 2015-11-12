克里：巴黎气候协议将不具法律约束力

哈通社阿斯塔纳11月12日电 据英国《金融时报》12日报道，美国国务卿约翰•克里警告称，巴黎气候谈判不会达成一项从法律上要求各国减排的"条约"，这暴露出国际社会对于如何执行协议的分歧。

长期以来，欧盟(EU)和许多其他国家一直主张将于下月敲定的气候协议应该是一项"国际条约"，包含具有法律约束力的措施以减少温室气体排放。

但在因海平面上升的前景而受到威胁的弗吉尼亚诺福克(Norfolk)海军基地，接受英国《金融时报》采访的克里坚称，这项协议"一定不会成为一项条约"。

他表示，协议仍将包含拉动"巨额投资"，以促成低碳全球经济的措施。

他提及1997年的联合国气候公约，补充道："它们不会是诸如《京都议定书》(Kyoto Protocol)之类具有法律约束力的减排目标。"《京都议定书》包含了各国签署批准、有法律义务遵守的减排目标。

来自195个国家的代表将在巴黎达成一项新的全球气候协议，以替换未能遏制温室气体排放上升的《京都议定书》。美国在《京都议定书》上签字了，但并未批准执行，主要原因是它不要求当今全球最大的碳排放国中国减排。

巴黎气候协议应该覆盖所有国家。但克里的评论凸显出美国和其他国家在以下问题上的分歧--如何确保这项协议足够强力，能够将巨额投资从化石燃料转向更加清洁的能源。

欧盟委员会的一位女发言人表示："对我们和其他许多国家而言，我们希望巴黎气候协议采用议定书或者条约的形式。这是对政治意愿最强大的表达，也为未来提供了可预见性和可持续性。"

私下里，欧盟官员们承认，奥巴马政府热衷于在巴黎达成一项协议，但不是一项包含具有法律约束力的措施的协议，因为那会加强有关该协议需要抱有敌意的美国参议院批准的主张。

为此，谈判者正试图拟定一项使各方满意的协议。一个选择是，制定具有法律约束力的规则和程序，但不提出实际目标。对于这项协议，近160个国家都在今年做出了气候方面的目标承诺。

考虑到竞选总统的民主党候选人和大多数共和党候选人在应对气候变化的需求和迫切性方面的分歧，在2016年美国总统大选前，这个问题尤为敏感。

克里表示，目前要判断共和党控制的国会将如何回应一项全球性协议还为时过早。

尽管他赞扬了中国在试图达成协议方面的努力，但他表示印度等其他一些国家是一个"挑战"，需要更多激励以帮助"把他们团结过来"。