马西莫夫：政府官员要避免决策失误

哈通社阿斯塔纳11月12日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）主题为"哈萨克斯坦--新的创新枢纽"的国际创新论坛12日在阿斯塔纳独立宫开幕。马西莫夫总理出席活动并发表讲话。

马西莫夫表示，他对一些与会者在此次论坛上发表的部分观点十分认可。"虽然现在还没有直观的感受到这一点，但很有可能再过上两年，我们会认为当前这一时期是‘最美好的时期'。实际上，我们仍然拥有无限的潜力，只要我们能够继续保持积极的心态，我们依然可以创造出更加美好的未来。在论坛中，有人提到危机中同样充满了无限的机遇，这个观点我十分赞同。虽然目前我们确实面临着危机，但这一危机中也确实蕴含着带领我们走向成功的所有必要的机遇和条件。"他说。 马西莫夫认为，只要政府能够打好基础，创造足够的条件，类似"硅谷"的创新产业区自然会出现在哈萨克斯坦。"为了使‘硅谷'自然而然的出现在哈萨克斯坦，阿斯耶特•伊谢克舍夫（投资和发展部部长）需要做诸多努力。"他说。 总理还对政府各部部长表示，决策中一定要杜绝可能的失误发生。"今天坐在第一排的都是政府的各位部长。你们肩负重担，绝对不能犯下任何失误。你们的任何一个微小失误，代价都是非常昂贵的。"他说。（编译：塔尔）