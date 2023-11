哈通社阿斯塔纳11月15日电 在阿斯塔纳航空公司的赞助下,定居于阿联酋的哈萨克人组队参加14日在迪拜举行的每年一度的We Run DXB马拉松赛跑。

消息称,这支名为Qazaqs in Emirates的马拉松长跑队以定居阿联酋的哈萨克人组成。阿斯塔纳航空公司驻阿联酋代表哈尔勒戈什•奥穆尔巴耶娃表示,共有13000多人参加此次由全球著名的体育运动品牌NIKE资助的马拉松大赛。16名Qazaqs in Emirates马拉松长跑队队员在全程10公里的赛程中表现出了较高的水平。 据悉,Qazaqs in Emirates马拉松长跑队是2014年哈萨克斯坦驻迪拜总领事馆组织成立的。据阿联酋媒体透露,目前定居阿联酋的哈萨克斯坦公民有5000多人,在独联体国家当中属于多数。他们主要是当地石油天然气公司的员工或经商者。(编译:塔布斯)