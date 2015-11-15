“绿色国家”规划十周年工作总结大会在阿斯塔纳举行（图）

哈通社阿斯塔纳11月15日电 据教育和科学部消息，14日，"绿色国家"规划十周年工作总结大会在阿斯塔纳举行。教育和科学部副部长塔吉尔•巴雷克巴耶夫出席大会并宣读了纳扎尔巴耶夫总统的致辞。

纳扎尔巴耶夫表示：" 10年前， ‘绿色国家'项目在我的倡导下顺利启动。在这10年里，23万多青年加入这支队伍，并在全国栽种将近5000万株树苗。这支青年绿化队伍目前受到"光明大道"新经济政策工业项目、2017阿斯塔纳世博会等国家重点工程项目的青睐。" 纳扎尔巴耶夫还说："今天，‘绿色国家'全国性运动对我国的年轻人具有重要的教育意义，并同时促进他们民族团结意识、责任感和爱国意识的形成。我深信哈萨克斯坦青年将是任何爱国运动的积极参与者。"纳扎尔巴耶夫最后还祝愿哈萨克斯坦人民安康、国家在发展道路上取得更多佳绩。 随后，巴雷克巴耶夫为"绿色国家"项目中"最佳总部"、"最佳经理"、"最佳雇主"、"最佳成员"、"最佳小队"、"最佳高等学府"、"最佳环保工程"、"最佳指挥官"、"最佳辅导员"、"最佳网络总部"等奖项的获奖者颁发奖状。（编译：塔布斯）