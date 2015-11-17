哈萨克斯坦驻华大使访问上海 与市长杨雄进行会谈

哈通社阿斯塔纳11月17日电 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫16日对中国上海市进行工作访问，并与上海市市长杨雄举行会谈。会谈中，双边讨论了哈萨克斯坦与中国大型城市在经济、金融、旅游以及其他领域的合作现状和前景。

双方就"光明大道"新经济政策和中国"丝绸之路经济带"倡议相互对接的背景下，上海市和上海自由贸易区在投资、创新和工业等领域的潜力交换了意见，讨论了两国在工业化领域的合作问题。

努雷舍夫大使指出，哈萨克斯坦对于与中国开展区域间合作的发展予以高度重视，阿拉木图市和上海市作为各自地区最大的经济和金融中心城市，有必要相互建立友好关系。

大使强调，在2017年阿斯塔纳世博会筹备工作进行之际，哈萨克斯坦十分愿意学习2010年上海成功举办世博会的经验，邀请上海市商界代表和广大游客朋友参加即将举行的这次盛会。

当天，在上海外国语大学隆重举行了中国首个"哈萨克斯坦中心"揭幕仪式，该活动获得哈萨克斯坦驻华大使馆和哈萨克斯坦驻上海总领事馆的支持。

中心旨在让中国学生和专业团体了解哈萨克斯坦的历史、文化和传统，以及经济领域的成就和内外政策等。

活动中大使发表了讲话，面向外国驻华代表、当地学术界、哈萨克斯坦和外国留学生介绍了"哈萨克斯坦2050"发展规划、"光明大道"新经济政策、国家实现五项改革的"百步计划"以及纳扎尔巴耶夫总统提出的国家其他社会政治经济发展任务。同时还介绍了哈萨克斯坦关于核不扩散和核裁军、国际和地区安全的国际性倡议，以及哈中全面战略伙伴关系的主要方向。

揭幕仪式上，国际项目中心有限公司和上海外国语大学签署了关于培养哈萨克斯坦的哈中同声传译员"博拉沙克"项目合作备忘录。