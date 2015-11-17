《查理周刊》不甘寂寞 刊登漫画讽刺巴黎恐怖袭击受害者

哈通社阿斯塔纳11月17日电 充满争议的法国政治讽刺杂志《查理周刊》公布了新漫画，这次的主题是巴黎恐怖袭击。

刊载漫画的期刊出版于17日。在漫画中，一个全身都是弹孔的人不停的喝酒，喝进去的酒全数从身上的弹孔中流出。漫画中的文字则写道："他们有枪，我们有酒。"

在此之前，《查理周刊》还在自己的官方网站上公布了另一幅以巴黎恐怖袭击事件为主题的漫画。这幅漫画描绘了几个留有法国人标志性胡须、头戴贝雷帽、夹着法国长棍面包的幽灵，并配文称"法国人开始了寻常的一天"。

11月13日晚上，巴黎市区发生系列恐怖袭击，造成至少129人丧生，300多人受伤。法国随后宣布进入紧急状态，并关闭边境。达伊什组织（即所谓伊斯兰国）宣称对此次恐怖袭击负责。 《查理周刊》曾因刊登讽刺伊斯兰教和穆罕默德的漫画，而遭到极端分子的袭击。当时的袭击造成了包括杂志社工作人员在内的数十人死亡，袭击者后来被巴黎警方击毙。 俄罗斯航空A321航班在埃及坠毁之后（俄官方17日证实该客机坠毁系恐怖袭击），《查理周刊》也曾刊载三幅漫画，对俄罗斯进行讽刺。（编译：塔尔）