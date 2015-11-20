博茨瓦纳发现世界第二大钻石

哈通社阿斯塔纳11月20日电 据英国《金融时报》报道，一家加拿大采矿公司声称在博茨瓦纳发现了一颗重达1111克拉的宝石级钻石，为一个多世纪以来发现的最大钻石。

Lucara钻石公司公布了这颗在Karowe矿场发现的钻石照片。其尺寸为65 x 56 x 40毫米，照片上晶莹剔透的钻石看起来有一个小橙子大小。分析师表示，这颗钻石很难估价，但应该价值数千万美元。

加拿大皇家银行资本市场分析师达斯•克拉利尔表示，据以往的销售记录，这颗钻石至少值3500万美元，有可能高达5000万美元。另一名业内专业人士估计其价值在7000万美元到8000万美元之间。Lucara今年7月曾以2055万美元的价格出售过一颗重342克拉的类似品级钻石。

迄今为止，世界上最大的钻石是1905年在南非发现的"库里南钻石"(Cullinan Diamond)。这颗重达3106克拉的钻石被切割后，镶嵌在英国的王冠上。

Lucara公司首席执行官威廉•兰姆(William Lamb)表示，在Karowe开采出的这颗钻石还具有"历史意义"，可能影响其价值，该钻石比近期售出的大钻石都要大一倍。

兰姆昨日表示："这个星期每天夜里我都会在凌晨4点醒来。我感到神奇，感到幸运...这是一百年来人类开采到的第一枚超过1000克拉的钻石。"

Lucara还宣布发现了另外两颗白色钻石，一颗813克拉，另一颗374克拉。该公司表示这两枚白钻的重量可能会发生变动，因为钻石尚未被清洗。