联合国官员：中企海外投资正在朝正确方向前进

哈通社阿斯塔纳11月20日电 据英国《金融时报》20日报道

自2000年中国提出"走出去"战略以来，中企对外投资合作发展迅速，"中国资本"已经成为国际舞台上不容忽视的重要身影。同时，中企与海外经营环境也在发生一些摩擦，出现了不少的争议性事件。刚刚开始出洋"试水"的中企，还有许多东西需要学习。

近期，联合国开发计划署驻华代表处、中国商务部国际贸易经济合作研究院、中国国务院国有资产监督管理委员会研究中心共同撰写了《中国企业海外可持续发展报告2015》，对中企如何提升海外可持续发展能力，与东道国合作共赢提出建议。围绕该报告，联合国助理秘书长马丁内斯-索利曼（Magdy Martinez-Soliman）接受了FT中文网的专访。

FT中文网：对于一般企业而言，如何在海外市场提升其运营的可持续性？

马丁内斯-索利曼：企业应该做很多方面的事情。在开始运营之前，应做充足的环境影响评估，应该更好地融入到当地的劳动力市场与价值链之中——雇佣更多的当地工人和管理者，并从当地供应商那里采购。还应该严格遵守当地的法律法规。如果能在一些事项上遵守国际标准就更好了，如环保标准、社会影响标准、透明度标准等。这是我对投入海外经营之前的企业的建议。

FT中文网：在这些方面，中国企业的表现如何？

马丁内斯-索利曼：我认为，目前一些国际舆论对中国企业的对待并不公正。有人认为中国企业在海外行为不端，而这是没有得到证据支持的。就我们的报告而言，中企与其他在海外经营的企业一样，面临着类似的问题，有着类似的行为模式。在重视环保、提供社会投资等方面，中企做了很多努力。而且很明显，中企在海外的透明度表现，以及对东道国法律法规的尊重都在提升。

事实一直是，在海外投资经营要比在本国难度大得多，尤其是前往拉美、非洲、南亚等地投资，都是非常复杂的挑战。目前而言，就我们在报告中掌握的事实和数据而言，中企都尊重东道国的税收制度，雇佣了大量的当地工人，是在正确的方向上前进。

FT中文网：在你看来，在海外投资的中企能否算好的"企业公民"？

马丁内斯-索利曼：通常来讲，好公民遵纪守法，提供公益品和服务，并促进东道国的发展，中企也是如此。中国投资一直在帮助所在国的发展。中企既投资于各类产业，也投资于公路、桥梁、港口、水电站等基础设施，还投资于学校、医院等各种社会基础设施。所以，中企一方面在投资领域方面做出了正确决策，另一方面为所在国带来了"发展红利"。

不过，报告显示，中企在向海外合作伙伴及东道国政府转移技术方面，还做得不够。要改变这一现状，中企可以更多地进行合资，而不是单独投资，还可以把专利使用权延展，并同当地企业达成技术转移协议。

FT中文网：近年来一些事件表明一些中企与所在社区关系不睦，中企如何改善和地方社区的关系？

马丁内斯-索利曼：中企取得地方舆论支持的最重要方式，就是在地方提供就业。中企往往给人一种印象：它们往往更多是在雇佣自己人，而不是所在国的人——虽然说这种印象不一定符合事实。未来，中企应该更多地向东道国展示，它们努力地从当地企业采购，雇佣当地工人。

FT中文网：有一种批评是中企往往不关注东道国的治理环境，你怎么看？

马丁内斯-索利曼：显然，企业不应该不注意东道国的治理环境就开始投资。我的经验是，所有负责任和理性的企业都很看重政治稳定性，因为动荡不利于经营。中企海外投资应当重视东道国的政治稳定性，慎入那些政治形势较差的国家，比如缺少对自由、人权的尊重的国家。不过，我并不认为中企对这些问题的注意就比其他国家的企业少。虽然有的中企的确进入了高风险国家，但也要看到，谁在投资于刚果（金）等刚刚经历过战乱的国家？美国、欧洲、加拿大、日本企业也在。所以我不能说存在明显的区别。不过这个报告的内容主要不是比较，而是考察中国的情况

FT中文网：有一种观点是企业应该集中考虑利润，不要过度强调社会责任，你怎么看？

马丁内斯-索利曼：我的感觉是，全球商业世界正在迅速发生巨大的变化。企业是要关注利润，但它们如何取得商业上的成功？最重要的是有可敬的名誉，被视为一个好公司——是个好雇主，没有丑闻，不采取破坏性的市场行为，同时产品质量还好。这就需要企业负起社会责任。企业社会责任、良好的环保管理与对社会保障的贡献，都会对企业利润产生促进作用。而这些并不意味着要付出额外的成本，而只是说要在生产经营过程中时时注意。注意到这些方面，企业才能吸引更好的人才、更优质的顾客。

FT中文网：你如何看待中国政府提出的"一带一路"倡议？

马丁内斯-索利曼：我非常感兴趣，也正在考虑如何与中国政府合作合作。我们在"一带一路"沿线的每个国家的首都都有代表处。我们认为这是个很好的倡议，因为地区融合总是一个好主意。无论从政治、贸易还是发展角度来看，大国都有促进地区融合的责任。我认为这不仅是促进贸易，也是促进地区稳定和繁荣，是双向互惠互利的。这是在提供一种全球公共品，是重要的南南合作。