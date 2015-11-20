纳扎尔巴耶夫：阿富汗总统加尼对哈萨克斯坦首次正式访问将使两国关系迈上一个新的台阶

哈通社阿斯塔纳11月20日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）20日，在总统府举行的哈萨克斯坦与阿富汗领导人大范围会谈中，纳扎尔巴耶夫总统表示，阿富汗总统加尼对哈萨克斯坦的首次正式访问，将使两国关系迈上一个新的台阶。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统代表哈萨克斯坦政府和人民，对阿富汗总统及其随行人员的到访表示欢迎。"感谢您接受我的邀请并首次正式访问我国，您对哈萨克斯坦的访问必将使两国之间的关系迈上一个新的台阶。‘草原之国'哈萨克斯坦与阿富汗之间，拥有悠久的交往历史，两国友谊历久弥新。"他说。

纳扎尔巴耶夫总统还表示，两国之间的交往历史可以追溯至500年前，哈萨克汗国与阿富汗杜兰尼王朝的外交往来。

"30多年来，贵国境内的战乱严重的影响了贵国人民的生活。我们很清楚，并一贯支持您为了发展阿富汗的经济、提升人民生活水平、改善安全状况，而做出的诸多努力。无论何时何地，我们始终将为贵国的发展提供帮助和支持。"纳扎尔巴耶夫总统说。

纳扎尔巴耶夫总统还回忆了1996年，阿富汗北部地区形势严峻之时，中亚国家同俄罗斯在哈萨克斯坦举行的紧急磋商。 "此次会谈，最终促成了联合国针对阿富汗问题的特别决议。今天，我们双方的会谈，以及对政治和经贸领域问题的讨论，同样是在为阿富汗人民的未来发展而努力。"他说。（编译：塔尔）