阿富汗总统访哈 双方达成广泛共识

哈通社阿斯塔纳11月20日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统20日在总统府同到访的阿富汗总统阿什拉夫•加尼举行小范围会晤和大范围会谈，双方就哈阿关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

在之后举行的新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫总统表示，今天举行的会谈中，推动两国经贸关系发展、深化双方经济合作成为了主要提议，两国目前4亿美元的双边贸易额明显不足。会谈中，双方就哈方向阿富汗提供60万吨小麦、加强道路建设、建材贸易、交通物流合作以及提供列车车厢等问题达成了广泛共识。 纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦一贯支持阿富汗稳定和平发展。2002年起，哈方已向阿富汗提供价值超过2千万美元的食品和粮食，为优化阿富汗安全和内务部门工作提供了资金，并为阿富汗大学生在哈接受教育共拨款5千万美元。"我们将继续为保障阿富汗发展提供自己力所能及的帮助。" 纳扎尔巴耶夫说，阿富汗拥有丰富的矿产资源，并且哈方可以为阿方地质勘探提供技术和人才。今天的会谈中，双方还就加强两国安全部门防恐领域合作深入交换了意见。双方愿在国际组织和机构框架下加强合作。 纳扎尔巴耶夫强调，推进经济合作、推动两国人民在稳定和平的原则上深化交流、促进两国人民生活水平的提供，是哈萨克斯坦与阿富汗的主要合作方向。相信加尼总统的首次对哈萨克斯坦的正式访问将为两国关系发展、推动双方合作起到积极作用。 加尼表示，阿富汗愿与包括哈萨克斯坦在内的所有中亚国家加强合作。在阿哈两国合作中，哈萨克斯坦国家铁路公司与阿方开展的合作可以说是两国合作的楷模。相信，阿富汗与哈萨克斯坦将在经贸、交通、投资以及食品等领域取得众多合作成果。 根据会谈结果，双方签署以下合作文件和协议：《哈阿政府关于加强在民事防护、预警以及消除紧急情况等领域合作协议》、《哈阿政府文化领域合作协议》。（编译：吴然）