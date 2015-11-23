高盛：新兴市场即将走出多年低迷

哈通社阿斯塔纳11月23日电 据外媒消息，连续三年，新兴市场都不太景气，但根据高盛的预测，这种情况很快会出现改变。

高盛驻伦敦策略师特里维迪上周四在一份报告中称，随着经济增速回升，且汇率走软缓解经济失衡，新兴市场资产可能在2016年触底并企稳。报告称，预计新兴市场增速将回升，资产回报也将改善，即便这不会重现2000年代新兴市场资产大幅走高的历史。

新兴市场货币跌至纪录新低，过去三年新兴市场股市的表现也比发达市场落后51个百分点。看到这一情况后，一小部分投资者的态度转而变得乐观，而高盛就属于其中之一。

总部位于纽约的基金管理公司富兰克林邓普顿称，新兴市场股市大幅下跌创造了买进机会，这是数十年来不曾出现过的。

高盛预测，2016年发展中国家整体经济增速将达到4.9%。与预期中2015年4.4%的增速相比，这可能成为2010年来新兴市场的第一次经济提速。分析师们在报告中写道，新兴市场增速依然低于长期趋势，只是在投资者普遍看跌的背景下，这有助于提振市场信心。

报告还提到，哥伦比亚、南非、土耳其和马来西亚这样的国家依然存在经常账户失衡的问题，但包括俄罗斯、印度和波兰在内的新兴市场国家状况已经好转，其程度足以推动它们的资产价格上扬。另外在估值方面，新兴市的货币也将不再"那么昂贵"。

分析师表示："对于新兴市场的长期前景，我们有时会陷入一种极度悲观的态度中，但现在我们不会再如此了。"

高盛提到，新兴市场的最大风险在于人民币"大幅贬值"。报告提到，考虑到美元走强加上经济增速放缓，中国决策者可能允许人民币出现"对新兴市场产生溢出效应"的贬值。