中韩合资企业拟建全球最大克隆工厂

哈通社阿斯塔纳11月24日电 据英国《金融时报》24日报道，一家中韩合资企业计划在天津建造全球最大克隆工厂，最终每年生产100万头克隆牛，还将生产狗甚至濒危物种。

中国生物技术公司博雅(BoyaLife)昨日宣布的这个消息，突显了中国在农业生物技术领域雄心的规模。

相比之下，欧洲不允许克隆农畜。世界上第一只克隆哺乳动物--多利羊--1996年诞生于苏格兰。

博雅首席执行官许晓椿表示，主要目的是大量生产优质小牛，以满足市场对优质牛肉的需求。随着中国逐渐变富，其牛肉消费量逐年增加。博雅的合资伙伴是韩国秀岩生命工学研究院(Sooam Biotech)，这家韩国研究公司自2005年以来已生产550只克隆小狗。

秀岩公司的掌门人是韩国科学家黄禹锡，他的名誉在2005年受到打击，因为他被曝伪造了相当大部分的"开创性"人类干细胞研究。但他从事的争议较少的动物克隆工作--包括世界上第一只克隆狗"斯纳皮"(Snuppy)--取得了成功。去年秀岩和博雅成立一家合资企业，克隆稀有犬种藏獒。

许晓椿称，天津的实验室将生产警犬，用于执行炸弹探测和搜救之类的任务。但它的主要经营活动将是克隆牛。

许晓椿介绍说，一期将实现每年生产10万头牛，二期将实现每年生产100万头牛。据中国官方的新华社报道，预计该厂将于2016年投产，其投资总额达到2亿元人民币（合3100万美元）。

克隆是中国大胆突破界限的一个生物技术领域，将产业规模的科学应用于仍处于实验阶段的技术方法。

与此相反，当年诞生多利羊的爱丁堡罗斯林研究所(Roslin Institute)已不再从事动物克隆研究。欧洲议会今年9月高票通过禁止克隆农畜和销售克隆牲畜，理由是克隆的后代比常规繁衍的动物有更多健康问题。

动物克隆在美国是合法的，美国领先的克隆牲畜和宠物的公司是ViaGen。与秀岩公司签署了一份技术许可协议的ViaGen表示，它"已向客户成功交付数千只健康的克隆动物"。