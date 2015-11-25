研究显示今年世界贸易增长将严重放缓

哈通社阿斯塔纳11月25日电 据英国《金融时报》25日报道，研究人员称，今年世界贸易增长将放缓至金融危机后最慢速度，突显全球经济复苏的脆弱性。

每月发布《世界贸易监测》(World Trade Monitor)的荷兰经济政策研究局数据显示，在今年前六个月出现萎缩后，全球商品贸易量在截至9月底的三个月里同比增长0.7%。

这个偏低的数字凸显了一个令经济学家们困惑的问题：在连续几十年以两倍于全球经济的增速增长后，世界贸易在近几年放缓，这促使一些人宣告，曾经由中国和其他新兴经济体崛起助推的"超级全球化"时代已经告终。

凯投宏观的分析师们表示，"虚弱的"贸易数据主要是"新兴经济体继续表现平平"的结果。

"不过，我们并不认为这是全球经济普遍低迷的早期迹象，"他们在一份发给客户的简报中写道。

他们表示，全球贸易格局也受到汇率走势的压抑。在欧元疲软有助于欧元区出口量稳步上升的同时，美元的强势继续阻碍美国出口。凯投宏观的分析师们表示，这种格局很可能会持续一段时期。

今年，世界贸易组织(WTO)预计全球贸易增长2.8%，而国际货币基金组织(IMF)预计全球经济增长3.1%。

然而，周二公布的最新数据所描绘的今年形势比WTO的预测更加严峻。如果今年前九个月的趋势持续下去，对世界贸易而言，2015年将是自2009年（那年全球经济在遭遇金融危机后陷于停顿，贸易量暴跌）以来最糟糕的年份，并且比其他年份都糟糕许多。

预示最后一个季度情况的种种迹象令人担忧。

美国商务部已表示，作为全球最大消费者经济的美国今年10月出口和进口总值同比双双下降，延续今年以来的严峻形势。

中国政府本月表示，作为全球最大贸易经济体的中国10月以美元计出口同比下降6.9%，而进口下降18.8%。

中国的例子表明，今年贸易放缓让许多国家的政府措手不及。执政的共产党在今年初设定了2015年贸易增长6%的目标。但中国在2015年前十个月的贸易总值同比下降8%多一点。

一些经济学家仍看好未来，尤其是在较长期的未来。

汇丰(HSBC)和牛津经济研究院在周二公布的一份报告中表示，他们预计，得益于世界进入他们所称的"全球化第三阶段"，全球出口总值到2050年将翻两番，达到68.5万亿美元。