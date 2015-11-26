憾平本菲卡 阿斯塔纳维持欧冠主场不败纪录

哈通社阿斯塔纳11月26日电 阿斯塔纳时间25日21时，2015/16赛季欧冠C组第5轮比赛展开争夺，坐镇主场的阿斯塔纳在领先2球的情况下，被客队本菲卡连入两球追平，最终2:2握手言和。

已经进入冬季的阿斯塔纳气候寒冷，但在这场比赛开始前却略有回温。能够容纳3万人的阿斯塔纳竞技场，当晚至少吸引了近1.5万余名球迷至现场助威。现场球迷的人数虽不如与马德里竞技队对决时那么多，但不少球迷有组织的呐喊声和掌声仍然将现场的气氛推到了一个高潮。 很可能是受到了球迷助威声的鼓舞，且又是主场作战，阿斯塔纳队整场比赛拼抢十分积极，进攻犀利。而本菲卡队当晚有不少球员因伤病和黄牌等原因，未能出战，而且面对阿斯塔纳的主场优势，显然也有些不适应。 比赛进行到第19分钟，阿斯塔纳队前锋儒尼奥尔•卡巴纳加左路传中，图马西小禁区边缘冲顶入网。约10分钟后，阿斯塔纳队又获得了一个前场任意球，混战中，阿斯塔纳队球员阿尼西克头球破门。阿斯塔纳队连入两球，2:0领先。 连续的入球点燃了现场球迷的热情，也似乎令阿斯塔纳队看到了全取三分的希望，但对手毕竟是欧冠劲旅，随着比赛的进行，本菲卡队开始逐渐进入状态。第40分钟，本菲卡队球员霍纳斯右路传中，劳尔•希梅内斯小禁区前头球冲顶入网，扳回一球。下半场第72分钟，阿尔梅达右路传中，劳尔•希梅内斯梅开二度，前点8码处扫射，皮球击中左侧立柱内侧入网。 在本菲卡追平比分后，阿斯塔纳队一度加强反攻，但始终再也没能找到破门的机会。最终，双方2:2握手言和。 目前阿斯塔纳队小组赛积3分，名列小组第4。值得一提的是，阿斯塔纳队至今保持了主场不败的纪录。 阿斯塔纳在欧冠资格赛阶段的三个主场赛均取得全胜，分别是3:1战胜马里博尔、4:3战胜赫尔辛基以及1:0战胜希腊人竞技。进入小组赛阶段后，阿斯塔纳队也保持了主场不败的纪录，三个主场均与对手打成平局，分别在主场2:2战平加拉塔萨雷、0:0战平马竞，以及昨晚刚刚结束的比赛，2:2战平本菲卡。 据悉，在当晚C组的另一场比赛中，马德里竞技队2:0战胜加拉塔萨雷，基本上已确定将同本菲卡携手出线。（编辑：塔尔）