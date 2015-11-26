盘点那些哈萨克斯坦明星穿着上的个人最爱

哈通社阿斯塔纳11月26日电 作为公众关注焦点的明星们，几乎个个都是衣服架子。按照符合自己的风格，明星们常常在不同的场合以不同的服饰出现在人们面前。

不过，虽然有着百变的搭配，但在各种服饰当中，每一个明星也都有着那么一两件自己的最爱。只要不是在特殊的场合，很多明星都更喜欢选择自己最喜爱的服饰，可能是一条裙子，或者是一双鞋，总之，只要你关注下这些明星们的社交平台，总会注意到这些有趣的细节。 巴彦•耶森塔耶娃的高跟鞋 耶森塔耶娃有一双最爱的高跟鞋，她在自己的Instagram上直言，如可可以的话，宁愿一直穿着这双鞋子。 艾素璐•阿兹姆巴耶娃的皮夹克 演员艾素璐•阿兹姆巴耶娃认为，每一个姑娘的衣柜中，都应该有一件皮夹克。身着皮夹克的旅行照，已经成为了艾素璐最著名的个人形象。 桑达的羊毛衫 歌手桑达对羊毛衫的喜爱，早已是人尽皆知的事儿了。高跟鞋、短裙和羊毛衫是她最喜欢的搭配风格。 莫莉德尔•阿吾艾勒别科娃的牛仔工装裤 与在舞台上端庄的淑女范儿完全相仿，生活中，歌手莫莉德尔更喜欢休闲、方便的风格，牛仔裤自然成了她的最爱。 玛蒂娜•萨都瓦哈索娃的帽子 玛蒂娜有一顶百搭的黑色小圆帽，而且和她的个人气质也十分相符。她称，黑色是最经典的颜色，也是她个人的最爱。 萨娅•沃拉兹哈莉耶娃的靴子 演员萨娅•沃拉兹哈莉耶娃经常在演出中，穿着最爱的米色短靴登台。由于出现的次数实在是太过于频繁，已经有不少粉丝开始恳求她至少换个颜色了。 丽朵的短衫 丽朵有一件无袖短衫，简直是百搭款，什么风格都能和这件短衫无缝贴合。其实人漂亮，穿什么都好看嘛。（编译：塔尔）