欧洲央行：新兴市场放缓影响欧元区金融稳定

哈通社阿斯塔纳11月27日电 据英国《金融时报》报道，欧洲央行(ECB)警告称，对欧元区的金融稳定而言，新兴市场经济体增长放缓"尤其值得关注"。

该行在最新发布的半年度《金融稳定评估》中指出，过去半年新兴市场导致的隐患有所增多，而且仍需要对中国予以"特别关注"，尽管今夏以来市场波动性有所下降。

受投资者对中国经济增长放缓的担忧影响，今夏中国股市暴跌引发全球股票指数大幅下跌。欧元区政策制定者表示考虑从12月3日起向欧元区经济注入更多刺激，这一承诺背后的因素之一便是此次全球市场动荡。

该评估报告表示，虽然欧元区等发达经济体的经济前景有所好转，而且欧元区的银行对欧洲以外的新兴市场经济体几乎没有直接敞口，但对中国的担忧仍会影响欧元区，因为这种担忧影响全球信心。

这种消极情绪很可能会引发对股票等风险较高资产的抛售，突显出欧洲央行长期以来的担忧，即投资者承担更多风险的意愿会发生突然逆转。这样的逆转将引发资产价格大幅下跌（部分经济学家警告资产价格目前被高估），导致金融市场流动性枯竭。

欧洲央行表示，资产价格"偏离正轨"是一个"关键隐患"。虽然欧元区整体房地产价格基本符合历史常态，但各国之间差异巨大。各国政府及私人企业均面临债务可持续性挑战，只是后者程度较小。

欧洲央行计划在12月初注入更多刺激，将总额1.1万亿欧元、以购买政府债券为主的量化宽松计划进一步扩大，并考虑将目前为-0.2%的存款利率继续下调。

然而，德国央行昨日针对低利率对德国金融体系造成的危害发出了最新警告，这显示出欧洲央行在做出这一决定时必须协调好相互冲突的利益。

德国央行在法兰克福发布了自己的金融稳定报告，声称长期低利率可能在中长期内成为一些德国银行面临的"严重问题"，尤其是如果它们开始承担更大风险以弥补下滑的利息收入的话。

德国央行进一步警告，德国寿险企业也将面临困难，因为低利率将使它们更加难以履行对客户的承诺。德国央行考察了三种情形，其中最糟糕的一种显示，调研所涉的83家保险公司，有21家到2025年时将达不到资本金要求。

欧洲央行的《金融稳定评估》对欧元区经济表示了谨慎乐观，称在过去六个月中欧元区经济"已在多方面经受住了挑战"。除了中国引发的抛售，这些挑战还包括希腊危机在今夏的加剧。

虽然大量不良贷款仍是该地区银行面临的一大问题，但它们的盈利能力和偿债能力都有所改善。

在银行业之外，影子银行（如投资基金）带来的威胁已经上升。

"随着该行业（特别是投资基金业）的快速增长及互联性提升，隐患很可能会在表象下积累，"该报告称，"合成杠杆的更广泛使用以及可随时赎回权益投资的日益流行意味着，如果投资基金业遭遇压力，将有更大的可能性引发系统性影响。"