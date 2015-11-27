俄罗斯将对土耳其实施经济制裁

哈通社阿斯塔纳11月27日电 据《华尔街日报》报道，俄罗斯周四宣布计划从经济方面对土耳其实施一系列制裁。

俄罗斯总理梅德韦杰夫要求政府部长们在两日之内准备好限制两国经济关系的举措，制裁方案将涉及贸易、旅游以及两国合作的投资项目。梅德韦杰夫将土耳其击落俄方战机的举动称为"侵犯行为"，称俄方的制裁之举是对此做出的回应。

土耳其总统埃尔多安敦促俄罗斯放弃在此事件上的"情绪化"立场，并拒绝了俄方提出的道歉要求。

埃尔多安称，土方认为将事态扩大至政治及经济领域的做法失当，况且在这一事件上，全世界都认为土耳其做的没错。

一架俄罗斯战机在叙利亚执行轰炸任务时被土耳其击落，对此，俄方采取了愤怒的回应。俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯遭到背叛，被曾被视为伙伴的人在背后捅了刀子。

不过，俄罗斯方面已经淡化了通过军事手段做出回应的可能性，转而寻求对土耳其经济进行制裁。

尽管俄罗斯尚未公布针对贸易、旅游业的全部拟议制裁措施内容，但梅德韦杰夫说，针对土耳其的限制性措施可能扩大至金融、商业交易领域，并对土耳其人在俄罗斯境内的业务设置禁令。

俄罗斯经济部长说，扩大黑海海底天然气管道的计划可能将被搁置，同样搁浅的还有俄罗斯正在土耳其修建并帮助融资的一个核电站。埃尔多安此前曾说，土耳其能够找到其他合作伙伴来修建该国的第一个核电厂。

尽管埃尔多安警告俄罗斯政府，不要通过经济手段来对这一军事事件做出回应、破坏两国关系，但周四俄罗斯依然开始针对土耳其启动了一些制裁措施。

俄罗斯农业部长特卡乔夫下令对来自土耳其的农产品进行更严格的控制，包括在边境和生产地新增检查。他说，土耳其15%的产品没有达到俄罗斯的标准；在一些动物产品中还发现有被禁止的有害物质；在水果和蔬菜中发现有过量的杀虫剂和硝酸盐。

据贸易组织称，运送货物进入俄罗斯的土耳其卡车周四在边境遇到长时间的延误。

野村国际称，俄罗斯采取的经济制裁措施将使土耳其损失约120亿美元，相当于土耳其年度国内生产总值(GDP)的1.6%左右。

分析人士指出，这些经济措施也会影响俄罗斯。对土耳其水果和蔬菜的进口禁令可能推高俄罗斯已然高达15%的通货膨胀率。不过俄罗斯官员淡化了这种威胁。