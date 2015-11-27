中国宣布将启动史无前例的大规模军改

哈通社阿斯塔纳11月26日电 综合外媒消息，自中国国家主席习近平于9月提出将裁军30万之后，本月，中方再次宣布大规模军事改革举措。

改革内容将包括调整实施多年的军委总部体制和重新调整划设战区等，并改革中国军队的领导管理体系。 新华社26日晚的报道指出，这一系列新的改革举措，是习近平本周二在中央军委改革工作会议上讲话时提出的。 他还说，中国要在2020年前"努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。" 根据时间表，中国要在2020年前"在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展，在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合发展等方面改革上取得重要成果。" 此次改革将通过调整军委总部体制、实行军委多部门制，组建陆军领导机构、健全军兵种领导管理体制等举措，构建军委--战区--部队的作战指挥体系和军委--军种--部队的领导管理体系。 另外，此次中国军改还将调整和组建军委审计署，并全部实行派驻审计；组建新的军委政法委，调整军事司法体制，并按区域设置军事法院、军事检察院等机构。 大规模的军改，也存在着一些需要注意的问题。 此次大规模的军改，势必意味着数以万计的军官被迫提前退休，其他一些辅助性的军事机构也将退出历史舞台。分析人士认为，此次改革在宣布之前曾经遇到过不少阻力。 上周，中国解放军的官方报纸《解放军报》连续发表文章警告说，若处理不妥，裁军可能产生"影响稳定"的影响。 来自中国国防大学的两位学者上周在一文中说："军队改革必然涉及到军队编制调整、结构重组和人员裁减，必然涉及到广大官兵的切身利益，需要国家和社会提供相应的政策保证，这一问题解决不好，就会影响军队乃至整个社会的稳定。" 文章作者还说，一些国家军事变革失败的重要原因是"没有及时推出系统的配套措施，未能在人员安排、财政预算等方面为改革解除后顾之忧。"（编辑：塔尔）