土耳其试图缓解击落俄国战机危机

哈通社阿斯塔纳11月27日电 据BBC报道，土耳其总理达武特奥卢表示，面对土军击落俄国战机之后的危机，安卡拉"将与俄国和北约盟国一起缓解紧张气氛"。

达武特奥卢是在英国《泰晤士报》上发表的一篇署名文章中做出上述表示的；他还说，打击伊斯兰国仍然是土耳其政府的"重点优先任务"。 不过，达武特奥卢也同时坚称，土耳其"必须"保卫和领土主权。 击落战机 俄国指责土耳其空军的F16战机周二（11月24日）击落了在叙利亚境内执行打击伊斯兰国目标任务的俄军苏24轰炸机。土耳其则指责俄国战机"侵入领空"在先。 被击落的俄军战机坠毁在叙利亚境内，跳伞的二名飞行员中，一人据信被土耳其支持的叙利亚反政府武装击毙，另一人则被俄国和叙利亚特种部队营救。 击落战机事件导致土耳其与俄国的关系极度恶化。俄国总统普京警告土耳其将会有"严重后果"。俄国政府也随即宣布了一揽子针对土耳其的经济和军事制裁措施。 软化口径 击落俄国战机之初，土耳其曾一度以强硬官方口径指责俄国入侵领空，并立即要求北约盟国召开紧急防务会议。 面对仅得到少数北约盟国谨慎支持回应的局面，以及面对来自俄国的制裁和军事反击准备，土耳其近日开始逐渐软化口径。 安卡拉除口头继续坚持不会道歉之外，已经开始拿出诸如"不知是俄国战机"，以及不希望破坏与俄国的睦邻关系等藉口，作出希望缓解危机的姿态。 俄国总统普京则继续对土耳其政府保持压力，指责安卡拉所谓"不知是俄国战机"的藉口是"垃圾"。 普京是在莫斯科接见到访的法国总统奥朗德时将上述这番话的。俄国和法国正在商议如何进一步加紧打击伊斯兰国方面的合作。 利益交错 俄法均是伊斯兰国近期声称实施暴力袭击的受害者。11月13日晚间的巴黎袭击中，至少有130人丧生，数百人受伤；而在十月份的俄国航班空中爆炸事件也导致224人死亡。 俄国九月开始以反恐为由，对叙利亚境内的反阿萨德政府武装展开空袭。 作为美国领导的北约成员，土耳其则坚持要求阿萨德下台，并在叙利亚境内支持被指称与伊斯兰国"准结盟"的一些反政府武装组织。 另有国际分析人士指出，土耳其更不希望看到土耳其、伊拉克和叙利亚境内的库尔德人力量在叙利亚和伊拉克内战中进一步壮大，并曾经多次派遣军队进入叙利亚打击库尔德人武装。 拒绝道歉 尽管土耳其软化口径，并再三表示国际反伊斯兰国同盟"不应内讧"，但是迄今为止却拒绝向俄国正式道歉。 土耳其政府最新立场是：不知情入侵飞机是俄国的，否则可能不会击落；土耳其有权"依照国际惯例"保卫自己的领空。 俄国总统普京则直指土耳其的辩解是"垃圾"。普京说，俄国战机在执行任务前早已将飞行路线图交给了主导北约的美军高层，因此作为美国"打击伊斯兰国同盟"成员之一的土耳其不可能不知情。 经济制裁 俄国是土耳其的第二大贸易伙伴，也是土耳其旅游业的一大境外客源。 击落战机事件发生后不久，俄国已经宣布中断与土耳其的包括大型输油管线和大型核电站的建设工程，终止从土耳其进口农产品和轻工产品，以及要求国民取消到土耳其度假等经济制裁措施。 土耳其成为继格鲁吉亚、波兰和乌克兰等国家之后，又一个受到俄国单方面经济制裁的国家。 此外，俄国警方还在近日以多种罪名逮捕了一批在俄国境内的土耳其商人，并查封了一些土耳其企业。