外媒：土耳其与俄罗斯继续舌战

哈通社阿斯塔纳11月28日电 据外媒报道，俄罗斯和土耳其就一架俄战机被击落事件而进行的舌战持续到星期五。土耳其总统埃尔多安警告莫斯科不要"玩火"。

埃尔多安在土耳其东北部城市巴伊布尔特发表讲话时，指责俄罗斯以打击伊斯兰国组织为名袭击反对叙利亚总统阿萨德的组织，以及"不负责任地"把在叙利亚境内进行"商业活动或人道救援"的卡车作为目标是"玩火"， 土耳其国营新闻机构和一个土耳其救援组织星期三报告说，俄罗斯飞机袭击了叙利亚境内靠近土耳其边界的一个土耳其救援车队，造成7人丧生，10人受伤。 在土耳其战机星期二击落俄罗斯战机后，俄罗斯做出愤怒反应，以两国关系相威胁，引发对更广泛国际冲突的担忧。 埃尔多安还指责俄罗斯利用飞机被击落事件作为借口，对土耳其提出"不可接受的指控。"他称俄罗斯提出的土耳其从伊斯兰国组织手中购买石油的指控是"诽谤"。不过埃尔多安仍表示他希望星期一在巴黎气候峰会之余与普京"面对面"举行会谈。 普京还没有对这位土耳其总统的提议作出回应。克里姆林宫外交政策顾问乌沙科夫星期五表示"土耳其方面还没有做好准备为这次飞机击落事件作一 个基本的道歉。" 同样在星期五，俄罗斯外长拉夫罗夫宣布取消与土耳其之间的免签证旅游项目，表示土耳其政府"越过了可以接受的底线。"