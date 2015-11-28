美军地面部队首次进入叙利亚 培训库尔德人武装

哈通社阿斯塔纳11月28日电 综合外媒消息，叙利亚一些库尔德人士26日说，美军士兵正在叙北部靠近土耳其边境的城镇科巴尼，帮助培训库尔德人武装，以打击极端组织"伊斯兰国"。

这是美国首次正式在叙利亚部署地面部队。美军中央司令部拒绝就部署的具体细节置评。

美地面部队在两天里分两批抵达

科巴尼当地人士穆斯塔法·阿卜迪告诉法新社记者，美军"第一批指导员"是在"最近几小时"抵达这一边境城镇，他们将帮助培训库尔德人武装。

叙利亚库尔德人武装部队"人民保护部队"一名人士说，这些美军官兵将帮助策划攻击叙利亚两个由"伊斯兰国"控制的城市，即杰拉卜卢斯和"伊斯兰国"在叙利亚的"大本营"拉卡。同时，他们将帮助协调有关美国主导的空袭"伊斯兰国"的行动。

总部设在英国伦敦的叙利亚人权观察组织主管拉米·阿卜杜勒－拉赫曼证实，"50多名美军指导员已抵达叙利亚北部和东北部地区"。按照他的说法，这些美军来自土耳其和伊拉克的库尔德人自治区，在过去两天里分两批抵达。

阿卜杜勒－拉赫曼说，大约30名美军留在科巴尼，其余人员部署在叙利亚东部哈塞克省。

美军中央司令部对行动方案保密

对于地面部队进驻叙利亚，美军中央司令部拒绝就细节置评。

这一司令部在一份声明中说："我们先前已经说过，将派少量地面部队进入叙利亚，以非战斗角色与我们在那里的伙伴进行协调。我们不会提供他们的具体行踪或行动方案。"

今年10月底，美国总统贝拉克·奥巴马授权向叙利亚派遣一支大约50人的特种部队，协助打击"伊斯兰国"。

本月22日，奥巴马的特使布雷特·麦格克说，美军地面部队将"很快"抵达叙利亚。他们的任务是"组织"当地武装，一个主要目标是"孤立"拉卡市。

俄称将继续向叙提供反恐援助

俄罗斯外长拉夫罗夫27日在莫斯科说，俄罗斯打算继续在反恐行动中向叙利亚提供一切形式的援助。

据塔斯社报道，拉夫罗夫当天在会见叙利亚外长穆阿利姆时说，应叙利亚的请求，俄罗斯将继续向叙利亚提供一切必要的援助，消灭恐怖分子，"但同时叙利亚也要自己把握自己国家的命运"。

穆阿利姆感谢俄罗斯空军提供的帮助。他说，俄罗斯空军在很短时间内所取得的成绩超越了美国为首的盟军数百倍。美国为首的盟军所做的就是让"伊斯兰国"势力在叙利亚扩散开来。

穆阿利姆还说，土耳其自叙利亚冲突以来一直在支持叙利亚境内的恐怖分子。"土耳其每天都在向我们背后捅刀。"

今年9月30日，根据俄总统兼武装力量最高统帅普京的决定，俄军开始对叙利亚境内的极端组织"伊斯兰国"目标实施空中打击。