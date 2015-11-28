埃尔多安：对击落俄国战机感到悲哀

哈通社阿斯塔纳11月28日电 据BBC报道，土耳其总统埃尔多安尽管仍继续拒绝向俄国正式道歉，但首次表示对击落俄国战机感到"悲哀"。

埃尔多安同时表示，他希望这一事件"没有发生"，并希望今后"不会再发生"。 不过，土耳其政府迄今为止仍然拒绝向俄国道歉；埃尔多安本人日前还曾警告俄国"不要玩火"。 与此同时，土耳其与俄国的官方、民间和几乎一切商贸关系均陷入"被冷冻"僵局。 BBC驻伊斯坦布尔记者马克•罗文（Mark Lowen）分析认为，俄国总统普京坚持要求土耳其道歉，而埃尔多安尽管口径有所软化，并且表示"悲哀"，但是距离普京的要求仍有差距。 他指出，土俄两国的这两大政坛强人如今都面临着如何平衡国内民族主义情绪和国际地缘政治现实需求的难题。 分析说，土俄两国尽管在如何看待阿萨德政权和如何对待伊斯兰国等问题上分歧严重，但是两国之间又同时有着斩不断的重要政治和经济联系。 罗文估计土耳其方面如今尽管嘴头还没有服软，但是肯定幕后在多方努力试图找到既可以保存一定面子，又可以让俄国"满意"的道歉方式。 埃尔多安此前曾要求在巴黎气候峰会期间与普京会面，不过普京坚持没有道歉就没有会面。