考古学家相信已找到埃及奈费尔提蒂王后墓

哈通社阿斯塔纳11月29日电 据外媒报道，近日，埃及文物部部长宣布，著名的少年国王图坦卡蒙的墓室中可能存在其它两个密室；而一名考古学家则怀疑图坦卡蒙久未被发现的继母奈费尔提蒂王后可能就埋葬于密室内。

消息称，此次的发现归功于一些新拍的高分辨率图像，照片所拍摄的是这座3,300年古老墓室的北边和西边的内壁。当考古学家将照片放大察看细节时，他们发现灰泥上有一些标记，这些标记和霍华德·卡特1922年在图坦卡蒙坟墓的入口大门处所发现的标记惊人地相似。 埃及文化部部长马姆杜赫·阿勒达马提（Mamdouh el-Damaty）称，这些照片揭露了几处十分有趣的东西，它们看上去完全不像天然的，例如和地面呈90度的笔直线条，它们之所以被如此设置是为了和墓室内的其他东西相符合。他还补充道，它们几乎无法用肉眼观察到，因此研究人员花了好长时间才找到它们。 这些照片的摄影师是来自亚利桑那大学的英国埃及古物学者尼古拉斯·里夫斯（Nicholas Reeves）。马姆杜赫在与之交谈时提及一个流行理论，即当图坦卡蒙王在公元前1323年意外死于19岁时，他的尸体被匆匆移入一个新建的墓室内--也就是在其继母奈费尔提蒂王后的墓室旁边。 尼古拉斯表示，该理论的支持证据主要是图坦卡蒙墓室的设计更像一个王后的墓室，而非国王。图坦卡蒙石棺背后的那幅图画被错误地解读。该图展现了阿伊(很大程度上掌控着图坦卡蒙的统治并继任于他的人)为这个男孩国王举行开口仪式的场景。那个被认为是图坦卡蒙的人物实际上是奈费尔提蒂。他指出，该人物嘴角处的线条是奈费尔提蒂人物图像中的标志。从另一方面看，那个被认为是阿伊的人则是图坦卡蒙，他在为奈费尔提蒂完成死亡仪式。 尽管马姆杜赫表示他赞同密室中可能埋葬着某个人，但他并不认为他们会找到奈费尔提蒂的遗体。他认为那更有可能是一位名为克伊亚（Kia）的女性，她被认为是图坦卡蒙的亲生母亲。