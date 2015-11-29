美国政府宣布大范围电话监控项目正式结束

哈通社阿斯塔纳11月29日电 据外媒报道，美国国家安全局29日零时正式终止此前饱受争议的大范围、不加选择监控美国国内电话记录项目，转而对特定范围可疑人员进行监控。

今年6月，美国国会通过《美国自由法》法案，对"9•11"恐袭后通过的《爱国者法》中的国内监控项目作出修改，要求美国政府自11月29日起不得全面监控美国国内电话记录，政府只有在获得法院批准的情况下，才能向通信公司索取特定嫌疑对象的有关电话记录。 美国国家情报总监办公室27日证实，新的电话监控项目将根据特定案例搜集电话记录，确保搜集的信息更有针对性。此外，美国政府每年将向美国国会和公众公布当年搜集电话记录的次数及电话被监控的人数。 据悉，美国国安局虽然调整了国内电话监控范围，但其在全球范围内的其他监听行为仍未受到约束。 自2013年6月以来，美国前防务承包商雇员斯诺登通过媒体陆续披露了美国国安局网络和电话监控项目的多项内容，在美国国内和国际社会引发轩然 大波。奥巴马政府虽然承诺对情报监控项目实施改革，但一直以反恐等理由为该项目辩护，拒绝为监听行为道歉，更不承诺终止监听。