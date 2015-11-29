经济制裁对土俄两国的影响

在土耳其于土叙边境击落俄罗斯战机后，俄罗斯宣布对土耳其实施严厉的经济制裁。BBC俄语组分析这次经济制裁中受影响最大的几个贸易项目。

俄罗斯是土耳其仅次于德国的第二重要贸易伙伴。因此，专家表示，虽然安卡拉会感受到强烈的冲击，但俄罗斯方面也不会全无影响。 旅游业 土耳其是俄罗斯人最喜欢前往观光的国家。据俄罗斯官方数据，去年有大约320万俄罗斯人到土耳其旅游。相较之下，去埃及的俄罗斯游客有250万人。 直到去年之前，俄罗斯游客都是土耳其观光业的最大收入来源，但去年由于俄罗斯货币卢布贬值，赴土耳其观光收入第一的国家被 德国取代。 前往土耳其旅游的订单在俄罗斯宣布禁止航班飞往埃及后呈现上升。10月31日在埃及西奈半岛发生空难，机上乘客200多名乘客大部分是前往度假的俄罗斯人。但在上周二（24日）俄罗斯一架苏-24战机被土耳其于叙利亚边境击落后，这样的旅游景况难以持续。 天然气 2013年土耳其的天然气有57%从俄罗斯买进。 2014年，土耳其成为俄罗斯天然气第二大消费国，仅次于德国。德国进口量为360亿立方米，土耳其为273立方米。 土耳其从两条渠道接收天然气，一是横跨黑海的"蓝溪"（Blue Stream）输气管道，一个是穿过罗马尼亚、乌克兰、摩尔多瓦的天然 气运输走廊。 兴建穿越乌克兰到欧洲供应天然气管线的"土耳其溪"计划在2014年12月由俄罗斯和土耳其总统宣布。这条具有年输送630亿立方米天然气能力的管线将取代穿越保加利亚的"南溪"管线计画。 核能 土耳其的能源几乎全仰赖进口。 2012年，土耳其和俄罗斯同意将在土耳其兴建第一座核能发电厂──阿克库由发电厂（Akkuyu plant）。这座核电厂被期望能为土耳其省下一年140亿美元（约890亿人民币）的进口能源费。 目前这座位于地中海沿岸梅尔辛省的核电场正在施工，俄罗斯已经投资30亿美元。 今年10月，土耳其当局表示，俄罗斯在叙利亚的军事行动，可能影响其未来参与核电场的计划。 土耳其总统埃尔多安在10月时说："如果俄罗斯人没有来兴建阿克库由发电厂，也会有其他人来兴建。" 建筑业与服饰业 大约有100个土耳其建筑公司在俄罗斯运营。 根据俄罗斯官方资料，自1980年代起，土耳其建筑公司在俄罗斯建造超过800个项目。 土耳其投资者也在许多俄罗斯品牌中持股，例如Tevolina鞋业，服饰品牌Gloria Jeans，以及许多食品及化学产业。 周三俄罗斯官方通讯社俄罗斯新闻社引述俄罗斯总理助理奥尼申科（Gennadiy Onishchenko）的指出，购买土耳其商品就是支持土耳其军队。 "大家要知道，你每买一个土耳其番茄，就为飞弹贡献了资金，而那些飞弹是用来射击我们的。"(文章摘自BBC中文网)