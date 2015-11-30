阿利汗•博凯哈诺夫：只要我还活着，我就要继续努力，为哈萨克人民奋斗终身

哈通社阿斯塔纳11月29日电 联合国教科文组织第38届大会11月18日在法国巴黎闭幕，大会除一致谴责巴黎恐怖袭击案、通过《加强联合国教科文组织在武装冲突事件中保护文化和促进文化多样性战略》外，还通过一项决定，即2016年在联合国教科文组织范围内举办哈萨克著名社会活动人士、阿拉什运动领袖阿利汗•博凯哈诺夫（Әлихан Бөкейханов）诞辰150周年纪念活动。这一好消息的传出，无疑令广大哈萨克人为之振奋，为之感到骄傲，同时也充分说明了世界各国对阿拉什知识分子的认可。博凯哈诺夫诞辰150周年将至，我们有责任、有义务向广大读者介绍这位知识渊博、才华出众的哈萨克社会活动家。

为什么他认为自己愧对人民重托，深有负罪之感？

阿利汗•博凯哈诺夫系成吉思汗长子术赤的后裔，属托热部落，祖父是著名的巴拉克汗，哈萨克汗国最后一个可汗之一的博凯就是巴拉克汗之子。1866年3月5日即博凯汗登基50周年之际，阿利汗降生人世。通过对哈萨克社会、历史进行深入研究，词典编纂家阿利汗得出如下结论，六大阿拉什（Алты Алаш，是指包括哈萨克、吉尔吉斯在内的6个突厥亲缘民族）间的不合、不一致对外、内斗、相互扯皮是哈萨克大地沦为俄罗斯殖民地的主要原因。他在1913年发表在《哈萨克报》上的《哈萨克历史》一文中写到：以前的统治者从未将劲使在该用的地方，他们用一种自私的、专断的、粗暴的、野蛮的方法统治民众。作为统治阶级的后代，阿利汗对自己的前辈将广袤的哈萨克大地和具有灿烂文化和悠久历史的哈萨克民族在没有任何抵抗的前提下拱手让给俄罗斯殖民者深感惭愧和内疚。阿利汗在1914年撰写的一篇文章中曾写道：可汗们辜负哈萨克大地，更愧于哈萨克人民。只要我还活着 我就要继续努力，为哈萨克人民奋斗终身。实事也证明，阿利汗说到做到，交出的成绩单堪称优异。

通过对各国历史的研究，阿利汗当时提出以武装斗争的方式将外国殖民者赶出哈萨克，建立哈萨克人当家做主的国家政权的思想，但是在那时，这是不可能实现的。哈萨克人应紧跟时代步伐，形成自己的民族文化观，使哈萨克社会发展水准逐渐达到欧洲社会发展水平。这就是这位阿拉什领袖当时的真实想法。

博学多才、人品出众、深受民众敬重的人才

19世纪末，阿利汗在鄂木斯克林业学院任教，并从事科研工作。1896年，由多位知名科学家担保，阿利汗当选俄罗斯地理协会西西伯利亚分会全权会员。在这一时期，阿利汗还自始自终参与了《俄罗斯地质丛书》哈萨克部分的编写工作。从此开始，阿利汗不仅从事科研工作，还积极投身于经济、政治和社会事务。1904年，他还参与了由俄罗斯人F.A.舍尔毕纳牵头制定的有关建议让俄罗斯人移民哈萨克大地的计划。1911年至1914年参与了《新百科全书》第4卷和21卷的编写工作。通过参与各项科研和社会事务，阿利汗收集到了关于本民族的许多宝贵资料，并对俄国所推行的殖民政策和哈萨克民族面临的处境有了进一步的了解。作为历史学家、公共关系学家、文学家及翻译家，阿利汗为哈萨克各项社会政治事业的发展做出了不可磨灭的贡献。

阿利汗以什么赢得当今哈萨克斯坦社会的普遍尊重？

阿拉什学研究者图尔森•居尔特拜说："对哈萨克人来说，阿拉什思想和阿拉什运动所提出的5大目标高于一切，没有比它更珍贵的东西。这一思想当今仍有其重要的意义。随着国家独立性的进一步巩固，这些目标显得更为重要。" 阿拉什运动提出的5大目标是：第一，疆域。没有疆域就没有祖国，依照阿利汗的主题思想，哈萨克人固有的国土在没有被哈萨克人通过现代科学技术全面耕作之前，是不能被私有化的，更不能为外来移民提供土地。 第二，地下地表资源均要为哈萨克国家服务，依据阿利汗的观点，哈萨克疆域内的每一滴资源都应作为纽扣牢牢钉在哈萨克大地上。 第三，根据阿利汗的计划，产自哈萨克疆域内的每一把羊毛都应被编织成纺织品穿戴在哈萨克人身上。也就是说，哈萨克必须获得全方位的经济独立。 第四，哈萨克语必须是国家的一号语言，国家的主要宗教将是伊斯兰教。 第五，最终的目标是依靠宪法建立日本式的民主国家。正如历史学家马姆别特•霍伊格利迪耶夫所说，阿利汗•博凯哈诺夫是哈萨克社会的孙中山和圣雄甘地。（编译：金桥）