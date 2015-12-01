民族和睦大会致电纳扎尔巴耶夫 祝贺哈萨克斯坦首任总统日

哈通社阿斯塔纳12月1日电 今天是哈萨克斯坦首任总统日。在首任总统日之际，哈萨克斯坦民族和睦大会致电纳扎尔巴耶夫总统，表示坚信每一位公民都会坚决支持和拥护为建立独立富强的哈萨克斯坦作出重大贡献的纳扎尔巴耶夫总统。全文如下：

尊敬的努尔苏丹•阿比舍吾勒•纳扎尔巴耶夫：

每年的12月1日是哈萨克斯坦各族人民政治生活中的一个重要日子。在首任总统日来临之际，哈萨克斯坦民族和睦大会祝祖国繁荣昌盛，祝愿为国家劳心劳力、呕心沥血的您身体健康，工作顺利! 2015年是独立的哈萨克斯坦历史上重要的一年。今年我们隆重庆祝了宪法颁布20周年、哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年、哈萨克汗国建立550周年、卫国战争胜利70周年等一些重大节日。 全国上下正在您全面赢得总统选举胜利的大环境下庆祝今年的首任总统日。您的当选正是得益于全民对您的充分信任，得益于独立后您长期推行和谐与包容、民族大团结的英明政策。在您的带领下，哈萨克斯坦民众实现了从百废待兴走向全面复兴的伟大转折。 2015年我们开始全面实施能够保障哈萨克斯坦步入全球最发达30国行列的五大改革目标。您所提出的“百步计划”具有很强的战略性、前瞻性，在"永恒的国家"爱国主义思想框架下，为国家发展指明了方向，为哈萨克斯坦跨步迈入全球最发达国家行列打下了坚实的基础。 首任总统日来临之际，您发表了题为《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》的国情咨文。在国情咨文中，您提出了在全球经济危机中能够保障哈萨克斯坦经济稳定、持续发展的一系列新任务。国情咨文内容全面，条理清晰，对国家未来发展任务和目标进行了全面、深入、精辟的概括，充分考虑到了每一个公民的利益和需求。 哈萨克斯坦民族和睦大会完全支持您所提出的有关国家发展的各项倡议，民族和睦大会将一如既往地为上述各项任务的实现服好务。坚信每一位哈萨克斯坦公民都会坚决支持和拥护为建立独立富强的哈萨克斯坦作出重大贡献的总统。 今天是哈萨克斯坦首任总统日，是哈萨克斯坦全民的节日。

祝愿全国人民家庭幸福美满，祝愿祖国大家庭团结、幸福，祝愿我们的明天更加美好。（编译：金桥）