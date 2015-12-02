张德广：不管是普通人身份，还是领袖人物，我对纳扎尔巴耶夫总统都是非常敬重的

哈通社北京12月2日电 中国驻哈萨克斯坦首任大使、中国外交部原副部长、上合组织原秘书长、中国国际问题研究基金会名誉理事长张德广近日接受本社记者采访，在首任总统日表达了对纳扎尔巴耶夫总统的敬意之情。

张德广说："与纳扎尔巴耶夫总统相识已经20多年。哈萨克斯坦独立初期，我作为中国驻哈首任大使赴阿拉木图与纳扎尔巴耶夫总统进行了会面。在此之后，我作为中国外交部副部长，以及上合组织秘书长也曾多次与他见面、会谈。纳扎尔巴耶夫总统对我在促进中哈两国友好关系发展和互利合作方面的努力一直给予积极的评价。" 张德广回忆出任中国驻俄罗斯大使时，纳扎尔巴耶夫总统授予的"友谊勋章"。他说："当时，在哈萨克斯坦驻俄大使馆举行了授勋仪式。哈萨克斯坦驻俄罗斯大使曼苏罗夫受纳扎尔巴耶夫总统的委托，授予了我哈萨克斯坦共和国一级"友谊勋章"和绶带。我很感动。" 张德广表示："不管是普通人身份，还是领袖人物，我对纳扎尔巴耶夫总统都是非常敬重的。我认为，哈萨克斯坦人民拥有这样一位能够让国家变得富强且受人尊敬的总统是幸福的。" 张德广1965年毕业于北京外国语学院俄罗斯语言文学系。之后在中华人民共和国外交部翻译室工作。1987-1992年，任中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆参赞。1992-1993年，任中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使。1993-1995年，任中华人民共和国外交部欧亚司司长。1995-2001年，任中华人民共和国外交部副部长。2001-2003年，任中华人民共和国驻俄罗斯特命全权大使。2004-2006年出任上海合作组织秘书长。 张德广除纳扎尔巴耶夫总统授予的一级“友谊勋章”外，还曾获得俄罗斯总统叶利钦授予的“友谊勋章”、俄罗斯总统普京颁发的促进俄中友谊特殊贡献奖和圣彼得堡三百周年纪念章、俄罗斯社会科学院授予的荣誉院士称号、俄罗斯科学院远东所授予的名誉博士称号以及俄中友好协会授予的一级“友谊勋章”。（编译：塔布斯）