纳扎尔巴耶夫：荷兰是欧盟在哈萨克斯坦的最大投资国（图）

哈通社阿斯塔纳12月2日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天在总统府会见正在对哈萨克斯坦进行正式访问的荷兰首相马克•吕特。

两国领导人就哈荷关系及重大国际和地区问题深入交换意见，就加强哈荷各领域合作达成重要共识。 纳扎尔巴耶夫指出，荷兰是哈萨克斯坦的重要经贸合作伙伴，哈荷友谊源远流长。两国关系稳定发展，主要得益于双方始终相互尊重、彼此支持。哈方愿同荷方一道，继续深化两国各领域关系，加强经贸、能源、农业、交通运输、航天科技等领域的合作。 纳扎尔巴耶夫说："今天是我们第四次会面，我去年对贵国进行的国事访问收获颇丰。首相先生于2010年成功访问阿斯塔纳并出席在阿斯塔纳举行的欧安组织峰会。荷兰是欧盟在哈萨克斯坦的最大投资国，同时又是哈萨克斯坦重要的贸易伙伴之一，我坚信，您此次对哈萨克斯坦的访问，必将促使两国关系提升到一个新的高度，众多企业家随团访问也说明了您对加强两国经济合作的重视程度。" 马克•吕特表示，旨在加快推进哈萨克斯坦经济多元化的《百步计划》战略将为荷哈两国经贸合作提供有利的机遇。今年11月，鹿特丹市还开设了以阿斯塔纳命名的新广场，这充分说明，我们对荷哈友谊的珍视，广场的开设也是两国长期友好的象征。（编译：金桥）