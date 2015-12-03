普京：土耳其将为击落俄战机而后悔

哈通社阿斯塔纳12月3日电据BBC报道，俄罗斯总统普京对土耳其领导人进行了严厉批评，并警告说土耳其将为打下俄罗斯在叙利亚的战机而后悔。

普京在发表国情咨文时表示，"如果任何人认为俄国的反应仅限于对土耳其的制裁上，那就错了"。

"我们将会再次提醒他们的所作所为，他们将会后悔的"。 普京的讲话以"反恐"为主题。他还表彰了遇难的俄国战机飞行员的妻子。 同时，俄国还为那些在恐怖袭击中的受害者举行了一分钟的默哀。 10月31日，一架俄国航班在埃及的西奈半岛被炸弹引爆而坠机失事，机上224人（主要是俄国人）全部遇难。 伊斯兰国的圣战分子称他们在飞机上安放了炸弹， 并称这是"真主安拉的惩罚"。 普京在演讲中再次谴责了土耳其政府庇护和暗中支持极端组织"伊斯兰国"。 但土耳其强调，他们的F-16战机是在发现俄国战机苏-24跨越土耳其领空，并发出警告之后才开炮的。 普京讽刺土耳其说，"也许只有安拉知道为什么他们要这样做"。 但是，普京说他会把土耳其政府与俄国在土耳其的"许多长期可信的朋友"区分开。 俄国已经对土耳其实行了广泛的经济制裁，俄罗斯游客也不再去土耳其旅游。 早些时候，普京还指责安卡拉在叙利亚境内击落俄罗斯战机是为了保护石油运输线。 俄罗斯国防部也指责土耳其总统埃尔多安的家人直接参与了同"伊斯兰国"极端组织的石油交易。但埃尔多安说，俄罗斯没有权利在这个问题上"诽谤"土耳其。