如何对付办公室垃圾人和恶霸

哈通社阿斯塔纳12月4日电 你了解那一类人。他们不仅自己浑身充满负能量，还把这种负能量扩散到他们周围的每一个角落。找茬和激怒他人会给他们带来满足感。他们把压力带去所有地方。他们就是办公室毒瘤垃圾人。而且，和那些藐视办公室规则的恶霸一样，我们很难避开他们。

办公室垃圾人会引起争吵，最糟糕的是，他们会带来压力。压力会对你的成功造成很大的威胁--当压力失控，你的大脑和业绩都会遭殃。 研究表明，90%的业绩出众的员工能够在高压下熟练管理情绪。保持平静，控制住自己，他们最大的本领就是对付这些垃圾人。他们有一套成熟的战略，可以管控住这些毒瘤人物。 以下几条建议，可以帮助你对付那些办公室中的垃圾人： 设限（尤其是对抱怨者）。人们常常为了不显得自己麻木或无礼而聆听听人的抱怨，从而给自己造成负担，但是同情地聆听他人和被卷入负面情绪的漩涡是两码事，只需设定界限，在必要时抽身，你就可以防止这个问题。一种很好的设限方法是问问抱怨者打算如何解决问题。他们或者会平静下来，或者会把对话引向一个有建设性的方向。 站在高处俯视。垃圾人的烦人之处在于他们的行为不理性。一定不要弄错了，他们的行为确实是违背理性的。问题来了，那么为什么你非得激动地回应他们，让自己陷入这个复杂的问题？越是不理性、不靠谱的人，他们设下的陷阱就越容易摆脱......在心里与他们拉开距离，把你与他们的交往当作一种科学研究。 注意自己的情绪。保持心理距离需要自我意识。如果你没有注意到有人在触动你情绪的开关，那么你就无法阻止他这样做。有时，你会发现自己需要重整旗鼓，才能继续前进，有时，最好是笑一笑，点下头......给自己一些时间来计划。 不要把注意力放在问题上--而要放在解决方案上。你的注意力的焦点决定了你的心理状态。如果你关注的是你所面对的问题，那么你就会制造并延长负面情绪和压力。当你遇到垃圾人时，如果你关注他们的疯狂行为和不可理喻，那么他们就把你控制住了，转而把注意力放在你将如何应对他们。这会帮助你夺回主动权。（文章摘自BBC英伦网）